Muži za volantem upadl mobil, boural a dostal druhého řidiče do nemocnice

13:22

Škoda 40 tisíc a jeden muž, který ne vlastní vinou skončil v nemocnici. To je výsledek čtvrteční nehody, při níž v Přerově sehrál významnou roli mobil za volantem. Třicetiletému muži při řízení auta spadl a chtěl ho zvednout. Blížil se však ke křižovatce, rozsvítila se červená a on najel do vozu před sebou, který na ní zastavil. Jeho řidiče musela odvézt sanitka.