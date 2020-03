Spoléhal na autopilota, sám hrál hru na mobilu. Nehodu tesly nepřežil

Několik tragických nehod ukázalo, že na autonomní mód v elektromobilech Tesla se nedá stoprocentně spolehnout. Přesto je pro řadu majitelů lákavé, když mohou na dálnici přenechat řízení autopilotovi a sami se věnovat jiné činnosti. A to i postelovým hrátkám, jak loni předvedla Američanka Taylor Jacksonová.

Inženýrovi Applu Walteru Huangovi se však spoleh na systém autonomního řízení stal osudným. Zjevně nedbal doporučení Tesly, aby i při autonomní jízdě měl řidič stále ruce na volantu a mohl včas reagovat na nenadálou situaci. Podle závěru vyšetřování měl namísto toho věnovat pozornost telefonu, vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že těsně před nehodou hrál hru na smartphonu. Nehoda se stala v březnu 2018 na dálnici 101.

Kvůli mobilní hře Huang nestačil včas zareagovat, když autopilot jeho Teslu X nasměroval na trojúhelníkový travnatý pás u sjezdu číslo 85. Následoval náraz do betonové bariéry, v důsledku čehož se oddělila přední část vozu. Jeho trosky pak způsobily nehodu dalších dvou aut. Zatímco jejich řidiči vyvázli bez vážnějších následků, Huang takové štěstí neměl. Jeho zranění byla natolik vážná, že po převozu do nemocnice zemřel.

Přestože hlavní příčinou nehody bylo podle vyšetřovatelů rozptýlení mobilem, její vážné následky jsou souhrou více faktorů. Národní úřad pro bezpečnost v dopravě podle serveru BBC uvedl, že antikolizní systém Tesly nebyl tehdy navržen k detekci bariéry. Kritice vyšetřovatelů se nevyhnul ani systém Autopilot, tedy poloautomatický systém zvládající primárně udržení vozu v jízdním pruhu, plynulou změnu pruhů či upravení rychlosti vozu. Jsou přesvědčeni, že neposkytl účinný prostředek k monitorování dostatečného řidičova zapojení.

Kromě řady doporučení na adresu samotné automobilky na základě výsledků vyšetřování navrhli, aby mobilní výrobci zapracovali na systému, který by znemožnil řidičům používat smartphone za volantem. Tento systém by měl při jízdě deaktivovat všechny funkce, které by mohly řidiče rozptylovat. Pravděpodobně by ovšem taková funkce musela být aktivována uživatelsky, jistě by neuměla rozpoznat, zda-li jde přímo o řidiče, či jen spolucestující.

Národní úřad pro bezpečnost v dopravě apeloval i na Apple. Doporučil, aby vydal nařízení, které by zaměstnancům i všem jeho spolupracovníkům zakázalo používat v autech přenosná elektronická zařízení. A to s jedinou výjimkou, kterou jsou nouzové situace.

V neposlední řadě se kritika snesla i na kalifornskou dálniční hlídku. Podle zjištění vyšetřovatelů byla bariéra na sjezdu, do níž Huangova Tesla X narazila, poškozena po dřívější nehodě. Nikdo ovšem tuto skutečnost nenahlásil. Její včasná výměna by přitom podle závěru vyšetřování mohla fatálním následkům předejít, inženýr Applu by srážku pravděpodobně přežil.