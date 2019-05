VIDEO: Začínající pornoherečka natočila sex v Tesle řízené autoopilotem

Auto je oblíbené místo pro sexuální hrátky, v Americe je prý vyzkoušelo téměř 60 procent lidí, v Itálii za sex v autě ovšem hrozí tři roky vězení. Pornografický snímek, ve kterém hrálo svou roli také auto, vznikl před více než sto lety v roce 1915.

S dnešními změnami automobilismu se ovšem otevírají nové obzory. V loňském roce na to poukázala studie, podle které autonomní auta uberou klientelu různým motelům, hodinovým hotelům a přitáhnou prostituci. V autonomních vozidlech se podle autorů studie totiž pasažéři neomezí jen na čtení, spánek, lenošení a pletení. Z takových aut se podle autorů studie stanou pojízdné budoáry, kde se budou pasažéři oddávat sexu. „Sex je součást turistiky a sex za peníze také. Takže je pravděpodobné, že rozvoj autonomních vozidel povede také k tomu, že se do nich dostane prostituce. Obzvláště rychle to půjde ve městech, kde je prostituce legální. Evropa je jedno z těch míst,“ uvádí jeden z autorů studie Scott Cohen, specialista na turistický ruch hotelové školy v britském Surrey (více čtěte zde).

Návrh jak zahnat nudu na palubě autonomních aut ukazuje názorně na videu devatenáctiletá Taylor Jacksonová. Elektromobil Tesla X vybavený systémem Autopilot, který ve videu figuruje, umožňuje jízdu v autonomním módu. Několik tragických nehod ovšem ukázalo, že se na něj spolehnout nedá.

Video tak opět otvírá debatu o nebezpečnosti systému autonomní jízdy, na kterých pracují výrobci na celém světě. Ukazuje se ovšem, že jsou stále nedokonalé a úplné svěření řízení stroji v podmínkách volného provozu rozhodně není na místě. Někteří odborníci, kteří se vývojem těchto systémů zabývají, se dokonce vyjadřují velmi skepticky a říkají, že plné autonomie auta nikdy nedosáhnou.

I sama Tesla zdůrazňuje, že její Autopilot je pokročilým podpůrným prostředkem, nikoliv systémem, který by mohl řidiče plně nahradit. První, kdo za to zaplatil životem, byl velký fanoušek Tesly Joshua Brown. Zemřel tragicky v roce 2016, kdy jeho tesla řízená Autopilotem nabourala do kamionu. Brown v tu chvíli sledoval film.

Tesla sama uvádí, že Autopilot je určený pro použití bdělým řidičem, který má ruce na volantu a je připraven zasáhnout v jakémkoliv okamžiku. V aktuální podobě není systémem pro autonomní jízdu.

Reakci šéfa Tesly Elona Muska na video sexuálních hrátek na palubě je tedy třeba brát s velkým nadhledem:

Dívka, které teď kvůli videu říkají Tesla Taylor, popsala pro magazín The Register okolnosti vzniku videa: „Začátkem letošního roku jsme jeli s mým přítelem na výlet a on navrhl sex za jízdy.“

Video z paluby tesly je podle Jacksonové jedno z prvních, které na web s pornografickým materiálem nahrála: „Mysleli jsme, že takové video už musel udělat. Ale žádné takové jsme nenašli,“ dodává dívka, která tak raketově odstartovala svou kariéru v pornoprůmyslu.

Zároveň ovšem varuje ostatní, aby něco takového nikdy nezkoušeli. Pornhub, kam Jacksonová video umístila, se přidal s varováním, že „nahlásí Elonovi, když nebudete mít obě ruce na volantu a bude zapnutý autopilot“.