Řidiči mohou jako odměnu za zodpovědnost získat 1 GB dat navíc

„Nebuď silniční pirát. Pokud používáš telefon za volantem, ohrožuješ sebe i ostatní. Jezdi zodpovědně a získej data i navigaci zadarmo,“ nabádá ředitel slovenského O2 Peter Gažík řidiče, aby při řízení zapomněli na mobily. „Kvůli používání telefonu během jízdy se na slovenských cestách každý rok stanou desítky nehod. Nikdo z nás přitom nechce přijít o blízkého jen kvůli tomu, že mu právě psal SMS či posílal fotku ze sociálních sítí,“ uvádí na stránkách O2 Slovensko. Gažík podotýká, že používání mobilu za volantem není prvním ani posledním tématem, na který chce slovenský operátor v rámci iniciativy Datuj zodpovědně upozornit.

Aby zákazníci O2 Slovensko obdrželi bonusová mobilní data, musí splnit celkem tři podmínky. Během jednoho měsíce musí uskutečnit minimálně deset jízd, přičemž celkový měsíční nájezd, tedy součet všech dílčích jízd, musí být nejméně sto padesát kilometrů. Před vyjetím nesmí ovšem zapomenout spustit navigaci Sygic, integrovanou do aplikace O2 Extra výhody.

Jen tak se totiž ujeté kilometry započítají do skóre, jehož průměrná hodnota musí být rovna nebo vyšší než osmdesát. Jeho výši se zákazník se zapnutou aplikací dozví po každé jízdě. Po zprůměrování dílčích skóre pak operátor v případě splnění všech podmínek zašle první den následujícího měsíce v textové zprávě kód k vyzvednutí bonusových dat v samoobsluze Moje O2.

Datový balíček o objemu 1 GB může zákazník při splnění podmínek získat každý měsíc, tato bonusová data se čerpají jako první. Zodpovědnou jízdou si data navíc mohou vyjezdit jak tarifní zákazníci (např. O2 Paušál, O2 Fér s platbou na fakturu, O2 Moja Firma), tak předplacenkáři s kartou O2 Voľnosť či O2 Fér s dobíjením kreditu. U předplacenek je platnost balíčku třicet dní od aktivace. Bonusová data za zodpovědnou jízdu lze uplatnit až do 30. května 2020.

V podmínkách slovenský operátor upozorňuje, že každý účastník akce je zodpovědný za dodržování silničních pravidel. Dodává, že ta jsou, včetně silničního značení, vždy nadřazena informacím z navigace. Nutné ovšem dodat, že zákazník si v případě splnění všech podmínek pro získání bonusových dat reálně polepší o méně než avizovaný jeden gigabajt. Musí počítat totiž s tím, že navigace, která je součástí aplikace O2 Extra výhody, mu odčerpá data ze základního FUP.

Jde nicméně o zajímavý způsob, jak řidiče přimět, aby během řízení vozu telefon aktivně nepoužívali a věnovali se zejména dění na silnici. Byť se je operátor k takto zodpovědnému chování snaží paradoxně přinutit pomocí mobilu, respektive prostřednictvím navigace v něm.

Používání mobilu za volantem je problém. Postihy se zpřísňují

Mobilní telefon v rukách řidičů je celosvětový problém. Například čeští řidiči kvůli SMS, fotce či hovoru způsobí ročně až deset tisíc nehod a škody za 550 milionů korun, přičemž v roce 2017 při takových nehodách zemřelo 65 lidí (více viz V jedné ruce volant a v druhé mobil. Češi v autě fotí i píšou zprávy).

I v Česku je přitom použití mobilu při řízení přestupkem, za tento přečin hrozí bloková pokuta 1 000 Kč (ve správním řízení až 2,5 tisíce korun) a připsání dvou bodů na řidičovo konto. Novela silničního zákona nicméně počítá se zvýšením dosavadních postihů. Bloková pokuta by měla být nově 2,5 tisíce korun, ve správním řízení pak až deset tisíc korun. Řidiči by za tento přestupek měly na kontě přibýt nově čtyři body.



V zahraničí jsou postihy podstatně tvrdší. Například italští zákonodárci navrhují zvýšení pokuty za použití mobilu, notebooku, tabletu a podobných zařízení za volantem až na 1 700 eur, tedy v přepočtu na zhruba 44 tisíc korun, s odnětím řidičského průkazu až na dva měsíce. Při opakovaném provinění by pokuta měla být až 2 588 eur (zhruba 66,5 tisíce korun) a o řidičský průkaz by řidič přišel na čtvrt roku. Dovolená u moře by se tak všem, kteří ani za volantem neumí zapomenout na svůj mobil, mohla opravdu výrazně prodražit. Více viz Pozor, na dovolené by vás mobil za volantem mohl stát jmění). Doposud v Itálii za tento přestupek hrozí pokuta v rozmezí 161 až 467 eur, tedy zhruba 4 100 až 12 tisíc koru. I to je výrazně více než v Česku.

Třeba Francie přísnější pravidla přijala již loni. Nově tak již nestačí s autem zastavit, abyste si vyřídili běžný hovor nebo třeba našli adresu v navigaci v telefonu. Aby řidič mohl telefon používat, musí zaparkovat, a to na místech, která jsou k parkování určena. Teprve pak smí vzít telefon do ruky a použít jej. V případě zastavení třeba u krajnice se totiž vystavuje postihu v podobě přidělení tří trestných bodů a pokutě 135 eur (zhruba 3,5 tisíce korun), která běžně hrozí za telefonování za volantem. Více viz Zastavit už nestačí. Na používání telefonu v autě ve Francii zapomeňte.

Podobně jako Francie k mobilům za volantem přistupuje i Velká Británie. Na území ostrovního státu můžete být pokutováni totiž i v případě, že si s telefonem v ruce krátíte chvíle při popojíždění v koloně či čekání na semaforu. Pokuta činí sto liber, tedy v přepočtu téměř tři tisíce korun. Mobil můžete použít pouze v případech, kdy je vůz zaparkován, nebo jste v nouzi a potřebujete neprodleně kontaktovat tísňovou linku (více viz Můžete přijít i o řidičák. Mobil za volantem v Evropě přísně trestají).