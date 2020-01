Mají jej raději než vlastní bezpečí. Mobilu se prostě nevzdají

Ani v Portugalsku nesmí řidiči stejně jako v jiných evropských státech používat za volantem mobilní telefon, stejně tak jsou ovšem podle webu Ústředního automotoklubu České republiky povoleny handsfree sady. Avšak jen v případě, že je opatřena pouze jedním sluchátkem. „Handsfree sady se dvěma sluchátky jsou zakázány.“

Ačkoli je tedy používání handsfree v Portugalsku legální, šéf zdejšího úřadu pro bezpečnost silničního provozu José Miguel Trigoso varuje, že je stejně rušivé jako telefonování s mobilem u ucha. Řidič totiž v obou případech přemýšlí o hovoru namísto toho, aby věnoval pozornost dění na silnici. Prodlužuje se tak doba jeho psychické reakce, ovlivněna je i schopnost správně vyhodnotit aktuální situaci. Jde o takzvané kognitivní rozptýlení. Trigosa podotkl, že jakékoliv používání telefonu během řízení zvyšuje riziko dopravní nehody.

Jeho varování je na místě. Z průzkumu pojišťovny Liberty Seguros, do kterého se zapojilo 5 004 evropských a 3 006 amerických řidičů, totiž vůbec nejhůře vyšlo právě Portugalsko. Mobil během řízení používá 74 procent zdejších řidičů (včetně použití handsfree). To je výrazně více než například v sousedním Španělsku (55 procent). Neodradí je přitom ani výše případného postihu, pokuta se podle ÚAMK pohybuje v rozmezí 120 a 600 eur, tedy v přepočtu zhruba od tří do patnácti tisíc korun.

V Česku za stejný přestupek hrozí bloková pokuta ve výši maximálně 1 000 korun (ve správním řízení maximálně 2,5 tisíce korun) a dva body do evidenční karty řidiče. Podle statistik ministerstva dopravy za první pololetí 2019 jde přitom o třetí nejčastěji postihovaný dopravní přestupek: evidováno bylo 31 815 přestupků, v průměru tedy 176 denně. Navrhovaná úprava bodového systému nicméně počítá nejen se zvýšením finančního postihu, ale i se zdvojnásobením počtu bodů.

Ale zpět k průzkumu portugalské pojišťovny. Teoreticky tedy tři ze čtyř řidičů, na které na cestách v jihozápadním cípu Evropy narazíte, nevěnuje kvůli mobilu pozornost silničnímu provozu. Celkem 69 % portugalských respondentů během řízení vyřizuje textovky a telefonuje, příchozí notifikace nenechá bez povšimnutí 52 procent. Následuje čtení e-mailů (26 %) a prohlížení sociálních sítí (18 %). Jen 13 % dotázaných uvedlo, že mobil po usednutí za volant odkládají ze svého dosahu.

Pouze devět procent portugalských řidičů přepíná telefon do tichého režimu, aby je nerozptyloval. Většina ovšem toto nikterak neřeší a ponechává aktivované hlasité vyzvánění (73 %). Vibrační režim pak používá 18 % respondentů.

Portugalská pojišťovna i úředníci se nyní podle portálu The Portugal News chystají na novou osvětu mezi řidiči. Cílem bude zvýšení povědomí o rizicích používání mobilu za volantem, a to včetně výstrahy ohledně používání handsfree sad. Podobné kampaně by měly zahájit ovšem i úřady v dalších evropských státech. Třeba v Irsku i Severní Americe telefon za volantem neignoruje 67 % řidičů, ve Francii je to 58 % a ve Velké Británii 47 %. Ze všech uvedených států hrozí hříšníkovi nejvyšší pokuta právě ve Spojeném království: 1 000 liber (téměř 30 tisíc korun).

Pojišťovny navíc stále hledají účinný způsob, jak odhalit, že příčinou té či oné dopravní nehody bylo právě používání mobilních telefonů. Spolupráce mobilních operátorů, kteří mohou poskytnout informace o tom, zda některý z účastníků vážné dopravní nehody telefonoval, je podle Trigosa podmíněna soudní žádostí. A navíc je možná jen v některých státech.