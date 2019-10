Mobil, snění, děti vzadu: čtvrtina řidičů bourá kvůli roztržitosti

Hned po nejrizikovějším „datlování“ do mobilního telefonu stojí v nebezpečném žebříčku čtení textovek a křik dětí, rozhovor se spolujezdcem či denní snění a reklamy u cesty. Ale i snaha podat si vzdálenější předmět odvádí řidičovu pozornost od volantu a dění na silnici. A není to zanedbatelné riziko – pravděpodobnost nehody zvyšuje hned devětkrát, upozornila před časem bezpečnostní kampaň Ty to zvládneš.