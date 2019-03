Ospalý řidič je extrémně nebezpečný. Dnešek by měl oslavit spánkem

Stará pravda, že každý den je důvod k oslavě, dnes platí o to víc. Pátek 15. března oslavme spánkem. Na pátek před březnovou rovnodenností totiž připadá Světový den spánku. Narozdíl od Valentýna a Vánoc na něm obchodníci moc nevydělají, ale o to líp se budeme cítit.

Podle České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu postihuje nespavost 30-45 % dospělé populace. „Ospalost a nespavost představují globální epidemii, která ohrožuje zdraví a kvalitu života,“ uvádí. Méně než jedna třetina nemocných vyhledá odbornou pomoc, přestože většině spánkových poruch lze předejít nebo jsou léčitelné.

Statistika ukazuje, že ve spánku strávíme až jednu třetinu našeho života. Spánek je základní lidskou potřebou, podobně jako jídlo a pití a má zásadní vliv na naše celkové zdraví a pohodu.

Mezi krátkodobé účinky nekvalitního spánku patří negativní dopad na naši pozornost, paměť a schopnost učení. Nedostatek spánku se týká také mnoha psychických potíží, jako jsou deprese, úzkosti a psychózy; 35 % lidí má pocit, že trpí nedostatkem spánku, což se odráží na jejich fyzickém a duševním zdraví.

Nedostatek spánku nebo nekvalitní spánek jsou častou příčinou dopravních nehod. „Člověk trpící nespavostí má sedmkrát větší pravděpodobnost stát se účastníkem dopravní nehody s následkem smrti nebo vážného zranění než člověk bez spánkové poruchy,“ uvádí Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.

Světový den spánku je každoroční událost, která je oslavou spánku a kdy se pořádají akce k důležitým otázkám, které se ho týkají. Připadá vždy na pátek před březnovou rovnodenností, a proto se datum jeho konání každým rokem mění.

Ospalý řidič je nebezpečný

Ospalý řidič, který sotva sleduje vozovku, je nepřítelem sobě i ostatním. Jeho reakční doba se snižuje, riziko narůstá. Únava za volantem je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod. Přitom sami řidiči nejsou schopní posoudit, zda už je nutné zastavit a odpočinout si. Podle britského ministerstva dopravy téměř 20 procent nehod na hlavních silnicích souvisí právě se spánkem, přičemž asi 40 procent těchto nehod zahrnuje komerční a firemní vozidla.



Unavený řidič dělá chyby při předjíždění, dodržení bezpečné vzdálenosti či přednosti v jízdě. Nejvyšší riziko únavy za volantem je od půlnoci do čtyř hodin ráno a od dvou do čtyř hodin odpoledne.

Příznakem únavy je třeba to, že si člověk uvědomuje časté mrkání. Odpočatý člověk na něco takového nemyslí. Dalším příznakem jsou zrakové klamy - postavy na krajnici vypadají zdálky jako něco jiného, než se ukážou být zblízka. To je hraniční fáze, oči jsou ještě otevřené, ale mozek už nestíhá rychle zpracovat přicházející informace.

O únavě svědčí i to, že mozek začne lenivět. Řidič, který dosud mluvil s osádkou, zmlkne, není mu do řeči, nechce se mu myslet ani mluvit. Příznakem únavy je také to, že řidič náhle začne zapomínat přepnout zpátky na potkávací světla nebo si nepamatuje, jakou dopravní značku právě minul.

Mozek se neodpojuje naráz, ale postupně jako počítač, který ze stoprocentního výkonu zpomaluje až k vypnutí. Problém je, že s otupujícím vědomím otupuje také pocit strachu. Člověk chápe, že usíná, ale zároveň se v tu chvíli nebojí a chce ještě kus cesty ujet, než si odpočine.



Profesionální šoféři, pro které je ujetí stovek kilometrů každodenní rutinou, mají přesně a přísně předepsané doby, kdy mohou řídit a kdy musí odpočívat. A naopak netrénovaní šoféři si pro cestu na dovolenou naordinují často nesmyslné porce kilometrů řízení v kuse, jen aby byli v cíli o několik hodin dřív.

Maximální doba nepřetržitého řízení by v běžném provozu neměla přesáhnout čtyři hodiny. Každou hodinu a půl jízdy by podle odborníků mělo následovat malé rozcvičení, které rozproudí krev.

Testování mikrospánku

Ford si nechal zhotovit „spánkový oblek“, který umožňuje bezpečně vyzkoušet negativní účinky únavy. „Použili jsme speciální brýle, které napodobují mikrospánek. To je nekontrolovatelná reakce na únavu, která může vést k tomu, že řidič jede deset sekund i déle poslepu, někdy dokonce s otevřenýma očima,“ vysvětluje Gundolf Meyer‑Hentschel, který spánkový oblek vyvinul. „Nechtěl bych řídit ani sedět v autě s někým při takové míře spánkové deprivace. Od obleku si slibujeme, že ti, kteří ho vyzkoušejí, si odnesou větší pochopení pro důležitost spánku.“



Brýle propojené s aplikací v chytrém telefonu dokážou zařídit, že řidič půl sekundy nic nevidí. Doba se potom postupně prodlužuje – až na maximálních deset sekund. V kombinaci se speciální čepicí, vestou a návleky na končetiny, což všechno dohromady váží více než 18 kilogramů, vzniká celkový efekt, jenž se podobá účinkům silné únavy.

„Vystřízlivět je jediný způsob, jak snížit hladinu alkoholu pod maximální povolenou úroveň, a jediný lék na únavu přináší spánek. Zastavit na bezpečném místě a 20 minut si zdřímnout, to může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. A pokud ani to nestačí, měli byste se opravdu dostat domů jiným způsobem,“ varuje doktor Meyer‑Hentschel.

Dopravní nehody jsou nejčastější příčinou úmrtí mladých lidí. „Ford začlení ukázky spánkového obleku do bezplatných kurzů Driving Skills for Life, které jsou určeny řidičům od 18 do 24 let. Kurzy probíhají i v České republice,“ uvádí Martin Linhart, mluvčí českého zastoupení Fordu.