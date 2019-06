Pětinu dopravních nehod způsobuje únava. Mikrospánek nepřemůžete, zastavte

Proti únavě

Nesedejte za volant, pokud se cítíte unaveni a ospalí. Jakmile tyto pocity zjistíte v průběhu jízdy, co nejdříve zastavte a odpočiňte si. Dopřejte si dostatečně dlouhý a nerušený spánek v noci před jízdou, obzvláště před dlouhou cestou. Spánek kratší než 6 hodin zvyšuje nebezpečí, že usnete za volantem. Spánek kratší než 4 hodiny je už skutečně nebezpečný. Neplánujte si ani práci na celý den a potom řízení po celou noc. Cestujte raději v době, kdy jste normálně vzhůru a přes noc si raději najděte nocleh, než abyste řídili. Vyhněte se dennímu období spánku (po obědě, v době siesty). Po jídle se v lidském těle prokrví břišní krajina (pro zpracování potravy) a v důsledku toho se sníží prokrvování mozku, což má za následek zvýšenou únavu a ospalost. Udělejte si proto odpolední přestávku a zdřímněte si. Cestujte se spolujezdcem. Bdělá osoba ve vozidle může dávat pozor na vaše příznaky únavy. Zejména spolujezdec na předním sedadle by měl zůstat bdělý. Pokud chce někdo ze spolujezdců (řidičů) spát, měl by se přesunout na zadní sedalo. Pokud při jízdě pocítíte únavu a zejména ospalost, zdřímněte si. Využijte odpočívadla na dálnici nebo zajeďte ke kraji (ještě lépe mimo) vozovky a zastavte tam, kde to znáte. Zejména pokud jste ve vozidle sám, zamkněte zevnitř dveře a asi tak na 20 minut si zkuste zdřímnout. Když se probudíte, zacvičte si a napijte se osvěžujícího nápoje. V rámci své cesty si naplánujte pravidelné přestávky. Pokud se však dostaví ospalost, zastavte dříve. Během přestávky si zdřímněte a potom dříve, než nastoupíte do auta, si zacvičte.