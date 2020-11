Pokutovali ji za řízení s mobilem v ruce. Jedla jsem nanuk, brání se

Když si čtyřiatřicetiletá Michelle Courseová v pondělí 2. listopadu kupovala na čerpací stanici na severu Melbourne svou oblíbenou zmrzlinu, netušila, do jaké šlamastyky se kvůli ní jen o pár minut později dostane. Nanuk se totiž rozhodla spořádat během řízení, k její smůle ji ovšem zanedlouho v protisměru míjela policejní hlídka.

Policisté si patrně všimli, že řidička drží něco v ruce. Vůz totiž otočili a Courseovou vzápětí zastavili. A poměrně nesmlouvavě jí podle portálu Daily Mail udělili pokutu. Prý řídila s mobilem v ruce. Nepomohlo ani vysvětlení, že v ruce nedržela telefon, ale svůj oblíbený nanuk, jehož koupi mohla doložit pár minut starou účtenkou. A také jeho obalem.

Mimo to argumentovala i tím, že by těžko zvládla řídit, jíst zmrzlinu a zároveň ještě držet mobil. Marně, policista jí nevěřil a na místě jí udělil vysokou pokutu. Zaplatit má 496 australských dolarů, navíc přišla o čtyři body z karty řidiče.

„Ten den jsem jedla zmrzlinu, nebyla jsem na telefonu,“ podotkla v jednom z následných rozhovorů s tím, že pokutu dostat neměla. „Neudělala jsem nic špatného,“ dodala. Zároveň zdůraznila, že k držení telefonu při řízení navíc nemá důvod, její vůz je totiž vybaven systémem CarPlay.

Courseová se i na doporučení právníků rozhodla bránit. A to i z důvodu, že coby kosmetička byla kvůli koronavirovým opatřením australské vlády několik měsíců bez práce. Do práce se podle jejího vyjádření mohla vrátit jen na týden, nyní by její celý výdělek měl padnout na úhradu pokuty za přestupek, kterého se nedopustila.



Melbournská policie se nechala slyšet, že na odvolání se proti pokutě má dotyčná právo. Bude jen na ní, aby u soudu prokázala, že žádný přestupek nespáchala a je nevinná. Důkazů pro své tvrzení má v ruce patrně dostatek.