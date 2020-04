Bez Huaweie se výstavba 5G sítí prodraží o miliardy, uvádí studie

Americká administrativa aktivně brání společnosti Huawei dodávat do USA mobilní infrastrukturu a snaží se korigovat i další byznys. Tlačí také na vlády dalších zemí, aby tento postup následovaly. V Evropě je však situace taková, že jednotlivé autority přístupu Huaweie k dodávkám jeho infrastrukturního zařízení nebrání.

I v Evropě se však budoucnost mobilních sítí řeší, je to klíčová infrastruktura a obavy panují především o její bezpečnost. Proto Evropská komise k tomu nedávno vydala soubor opatření pro kybernetickou bezpečnost 5G sítí, tzv. EU toolbox on 5G Cybersecurity.

Společnost Huawei je jedním z nejvýznamnějších výrobců telekomunikační infrastruktury na světě. Konkurentů příliš mnoho není, v podstatě jen švédský Ericsson a finská Nokia v Evropě, v Asii pak Samsung a ZTE. Huawei se navíc pustil do vývoje 5G s předstihem a aktuálně patří v této technologii na špičku. Operátoři pak připouští, že vyloučení jedné firmy může způsobit minimálně kapacitní problémy v dodávkách.

Vyšší náklady

Problém však může být i v nákladech na budování sítí. Ty sice zaplatí soukromé subjekty, které mobilní sítě provozují, ale vícenáklady se budou muset projevit v cenách služeb, takže je nakonec zaplatí částečně i zákazníci. Přitom 5G sítě budou v nejbližších letech potřeba, hlavně jejich kapacita, což dokazuje i současná koronavirová krize, kdy je provoz v mobilních sítích výrazně zvýšený.

Podle studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) by vyloučení společnosti Huawei jako dodavatele mobilní infrastruktury při budování sítí 5G mohlo navýšit investiční náklady v Česku o 11,7 až 37,7 miliard korun. „Je zcela racionální a zodpovědné analyzovat veškerá potencionální bezpečnostního rizika. Ovšem úvahy o případných restrikcích je také třeba chápat v kontextu ekonomických dopadů,“ říká Aleš Rod, ředitel výzkumu CETA.

To jsou náklady, které by zaplatili operátoři, ale vyloučení Huaweie by podle CETA mělo vliv i na státní finance. Situace na trhu je taková, že konkurenti Huaweie zatím nemají takovou výrobní kapacitu, aby mohli jeho dodávky plně nahradit, takže by došlo i ke zpomalení výstavby. A to by mohlo mít vliv i na celou ekonomiku. Náklady zpožděného rozvoje a implementace vysokorychlostní elektronické komunikační sítě o každý jeden rok vyčísluje analýza společnosti CETA na roční ztrátu v mezi 16,49 až 33,30 miliardami korun.

Zvýšení investičních nákladů při vyloučení Huaweie udávají i zahraniční analýzy. Oxford Economics odhaduje, že pro tři velké evropské trhy, tedy pro Německo, Velkou Británii a Francii by investiční náklady vzrostly o 9 až 29 procent, což je významné zvýšení.

Bezpečnostní pojistky

Skupina pro spolupráci EU v oblasti bezpečnosti sítí a informací (NIS Cooperation Group) vydala letos v lednu soubor nástrojů pro opatření ke zmírnění rizik, tzv. EU toolbox on 5G Cybersecurity. Toolbox ve svém návodu předkládá jednotlivé oblasti, do kterých by měla být přijatá opatření na úrovni členských států promítnuta. „Legislativa České republiky je na zajištění kybernetické bezpečnosti již poměrně dobře vybavena, proto je dobře, že o opatřeních rozhoduje každý členský stát samostatně,“ říká advokát JUDr. Petr Toman z advokátní kanceláře Toman, Devátý a partneři.