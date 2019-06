Ředitel O2: Chystáme nové tarify a 5G může zcela změnit mobilní trh

Poté, s čím minulý týden vyrukovali vaši konkurenti, nemůžu začít jinou otázkou. Co O2 a neomezená data?

Nové tarify chystáme a jediné, co k tomu teď můžu říct, je, že nepůjde o nabídku na pár týdnů. Věřím, že se bude jednat o nejlepší nabídku, kterou jsme kdy představili.



Kdy to bude?

Nemluvíme zde o závodu ve sprintu na sto metrů, kde záleží na tom, kdo vyběhne první z bloků. Následující týdny a měsíce mohou znamenat zásadní změnu v historii českého mobilního internetu a do určité míry nachystají půdu pro nástup 5G. V takovém případě se věci nemohou šít horkou jehlou a zároveň nesmí být příliš komplikované. Novinky budeme postupně představovat a rozhodně se vyplatí na ně počkat. Naše nabídka bude odpovídat tomu, co zákazníci skutečně chtějí a potřebují, ale teď opravdu nemůžu být konkrétnější.



Dobrá, co tedy bude dřív: plošné pokrytí 5G nebo neomezené tarify od O2?

Nové tarify představíme brzy. Pro 5G, jak danou technologii dosud známe, nebude plošné pokrytí v krátké době možné, ale upřímně není pro využití jejích hlavních výhod ani důležité. S masovějším rozšiřováním 5G se ale podle mého setkáme mnohem dříve než v proklamovaném roce 2024. Nevidím důvod, proč by u nás měly sítě páté generace být zásadně později než ve zbytku světa. Jejich nástup dokonce ani není stoprocentně závislý na připravovaných aukcích frekvencí. Kolik lidí bude připojených v prvních letech a jak rychlé bude pokrývání, však záleží na spoustě dalších faktorů.



Co si slibujete od testování 5G v Kolíně?

O2 vždy uvádělo nové mobilní technologie jako první a i minulý týden spuštěná 5G síť v Kolíně je první opravdová technologie páté generace v naší zemi. Kolín jsme si vybrali jako testovací region pro naše nové služby i technologie, a díky našim pilotním provozům zjišťujeme, jak lidé na 5G sítě reagují, jaké skutečné potřeby mají, co oceňují, a naopak co je zbytečné. Velmi cenné jsou i technologické zkušenosti, které zde nabíráme.



Bude mít 5G nějaký slogan a co veřejnost, bude jí to vůbec zajímat?

Zjednodušeně řečeno jsou pro 5G sítě společné tři základní vlastnosti: vysoká rychlost, nízká odezva a velká spolehlivost. Jejich nástup bude znamenat obrovský evoluční krok. Záměrně tomu nechci říkat revoluce, protože rozvoj 5G bude postupný – bude to evoluce založená na stávajících technologiích. Jednou z fám, která dnes koluje, je, že 5G síť vznikne v určitý moment na zelené louce, ale tak to není. Příkladem může být třeba síť, kterou jsme už v březnu spustili také v Kolíně – ta nabízí násobně vyšší rychlosti než běžné 4G. Těch jsme ale dosáhli spojením několika pásem na frekvencích, které už dnes máme k dispozici. Nabízíme tedy podobnou rychlost jako v 5G, jen ne se všemi parametry, které by měla moderní síť 5G mít. Rychlost je jen jedním z nich.



Jaké tedy bude využití 5G pro běžné zákazníky?

Podle nás to jsou tři typy využití. První je tzv. fixně mobilní internet – díky tomu nabídneme rychlé připojení domácnostem i kancelářím, ve kterých chybí rychlé připojení přes kabel. Neznamená to nutně náhražku DSL nebo optiky, ty hrají k 5G komplementární roli, ale najdou se místa, kde se nevyplatí optiku kopat, protože se taková investice nikdy nevrátí. A právě tam je obrovská výhoda 5G, protože díky té budeme schopni nabídnout velmi rychlé připojení – nyní nabízíme rychlost 250 Mbit/s a od loňského podzimu máme na tomto typu připojení už tisíce domácností především v místech, kde doposud fungovaly jen nestabilní a nespolehlivé wi-fi sítě. Dalšími typy využití je pokrytí průmyslových areálů a v neposlední řadě vznik propojených územních celků – tzv. chytrých měst.



Jak konkrétně může 5G promluvit do průmyslu?

Může se jednat o privátní firemní sítě, které najdou uplatnění třeba ve výrobních podnicích. Půjde v podstatě o to, že firemní zákazník si bude moci nechat postavit na míru privátní síť s parametry, které dnes nenabízí žádný typ konektivity. Využití těchto sítí bude pro internet věcí, zejména pro robotizaci. Jeho velkou výhodou je to, že budete moci připojit přístroj nebo robota bez fixní infrastruktury. Bude tam volnost pohybu, flexibilita a velmi nízká odezva, takže roboty a přístroje budete moct ovládat v reálném čase, respektive se budou ovládat a komunikovat spolu samy.



Jindřich Fremuth Generálním ředitelem O2 je od ledna 2018. Ve firmě působí od roku 2009, do jejího čela přišel loni po více než čtyřech letech působení ve vrcholovém managementu. Před svým nástupem do O2 byl konzultantem v poradenské firmě McKinsey & Company, kde se zaměřoval na oblast technologií a telekomunikací. Jeho největším koníčkem jsou moderní technologie, ve volném čase se věnuje sportu. Je ženatý a má syna.

A použití v autonomní dopravě?

Nejen v dopravě. Obrovská výhoda 5G sítí je, že do ní na jeden kilometr čtvereční připojíte řádově stokrát více zařízení než u stávajících 4G sítí. Senzory budou všude a umožní to plnou automatizaci třeba pro chytrá města. Oblast dopravy, třeba samořiditelná auta, je až ten nejzazší, extrémní případ. Už nyní jsme ale například součástí evropského projektu C-Roads, kde budujeme technologii, která umožní vozidlům komunikovat mezi sebou. Když takovou jednotku umístíte například do tramvaje, je schopna komunikovat třeba se semaforem. A bude synchronizovaná se svým jízdním řádem. Takže pokud tramvaj pojede trochu dřív, tak ji semafor podrží a dá na křižovatce přednost autům, nebo naopak. Nebo sanitka dá dopředu vědět ostatním vozidlům, aby jí udělala uličku.



Co je o trochu blíž aplikaci 5G sítí, je herní průmysl a virtuální realita. Kvůli velké prodlevě 4G sítí už dnes není možné hrát přes mobilní připojení některé typy her vyžadující pohyb v reálném čase. Rychlé odezvy potřebuje i rozšířená a virtuální realita. V budoucnu by třeba zákazník mohl v e-shopu nakupovat oblečení tak, že bude stát před nějakým chytrým zrcadlem nebo telefonem a zkoušet na sobě oblečení. Jak se bude pohybovat, tak se mu oblečení napasuje na jeho postavu. Pokud by tato technologie byla dotažená do velké kvality, vidím v ní velmi praktické použití. Důležité je to i pro takzvaný internet věcí.

5G bude znamenat i velkou transformaci pro mobilního operátora, vy asi teď nemáte dostatek vývojářů, kteří by se zabývali vývojem SW a HW řešení spolu s firmami?

Řadu těchto věcí už děláme, samozřejmě na stávajících technologiích. Máme vlastní vývojáře, děláme hodně velkých projektů i pro privátní nebo státní správu, které jsou ušité na míru. Ale pravda je, že to jsou projekty, kde je způsob využití této technologie víceméně známý. Na způsob, jak technologie může přispět zákazníkovi, budeme muset přijít společnou diskusí. Bude třeba nabrat nové lidi a vyškolit ty stávající. Začít od aplikací, které jsou nejjednodušší. Musí za tím fungovat i ekonomika – tam kde bude fungovat, bude rozvoj rychlejší než jinde.



Bude tam nějaký problém tyto produkty správně nacenit?

Pro tuto oblast bude cena vznikat nabídkou a poptávkou, při konkrétním jednání s konkrétním zákazníkem. V tento moment nemáme moc představu. Podle mého bude cenová struktura úplně jiná než u projektů, které známe dnes.



Bude mít tedy 5G význam pro „mobilně mobilní“ část sítě?

Určitě, ale bude hodně záležet na vývoji zařízení a aplikací do nich. Dnes, když si vezmete nejmodernější mobilní telefon připojený rychlostí 100 nebo i 50 megabitů za sekundu – což můžete běžně udělat – tak těžko budete hledat využití, pro které stávající síť nestačí.



Mám spíš na mysli, jestli to 5G přinese změny v tarifní politice.

Může a podle mne i přinese. Pro některé typy využití nebude mít smysl počítání dat tak, jak jsme zvyklí. Jak to přesně bude vypadat, to jde teď těžko předvídat. Když se podíváte na těch několik málo operátorů, kteří už s 5G sítí přišli…



Švýcaři třeba mají tarif neomezený, ale není levný

Trh se bude postupně formovat. Nejenom cena dat, ale i typ účtování se bude v čase měnit. V Americe nebo Jižní Koreji se ostrý provoz 5G právě rozjíždí (mimochodem za vyšší ceny než v sítích 4G), ale i tam předpokládám postupný vývoj nabídek. V řadě zemí pak vidíme různé cenové úrovně mobilních dat podle rychlosti tak, jak to známe z pevného internetu. V mobilní síti to umožňuje vybalancovat nároky daného zařízení na rychlost dat s důležitým aspektem udržitelné kvality sítě. To vnímám jako jeden z klíčových aspektů. V České republice máme jedny z nejkvalitnějších sítí na světě a není tak těžké o tuto výhodu přijít, pokud se k nim budeme hloupě chovat.



S 5G výrazně souvisí kauza Huawei, který je ve vývoji této technologie na špičce. Jak velký problém to je?

V první řadě chci říci, že bezpečnost našich zákazníků, stejně jako respektování zákonů, je v našem zájmu, a kdybychom u některého z dodavatelů přišli na problém, tak ho řešíme sami. To se ale zatím nestalo. V O2 nejsme závislí na dodávkách jednoho dodavatele, bereme technologie od všech hlavních dodavatelů, sami si je kombinujeme. To vnímáme jako důležitou výhodu do budoucna, abychom nebyli závislí jen na jednom dodavateli. I v rámci příprav na 5G testujeme různé partnery. Současné pilotní testování v Kolíně děláme s firmou Ericsson, rozhodně ale plánujeme otestovat více technologií.



Na druhou stranu je třeba říct, že dodavatelů špičkových telekomunikačních technologií je málo, jdou spočítat na prstech jedné ruky a Huawei je jedním z nich. Proto je důležitá podpora konkurence v této oblasti. Omezení konkurence mezi několika málo dodavateli povede ke zvýšení nákladů a ke snížení dynamiky inovace i kvality. A když máte tři, možná čtyři klíčové dodavatele na světě a zároveň stovky operátorů, kteří v jeden moment budou chtít nové technologie implementovat, tak tam je i objektivní kapacitní problém.

To, co vnímám jako klíčové, je, že pro rozvoj 5G sítí je naprosto zásadní vzájemná spolupráce mezi dodavateli technologií, operátory, zákazníky a v neposlední řadě i státem. Země, kde taková spolupráce nastane, budou mít strategický technologický náskok, ze kterého budou čerpat výhody všichni.