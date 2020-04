Část Evropy se staví k Huaweii kladně, nechá ho budovat sítě 5G

Huawei řeší několik problémů najednou. U smartphonů nemůže používat služby Googlu a síťová divize přesvědčuje úřady v Evropě, že jeho technologie nepřinesou kybernetická rizika. Což se mu v několika zemích podařilo. Nyní se snaží na bezpečnost technologií upozornit i české úřady.

Útoky na čínskou společnost vedou už delší dobu Spojené státy americké, které mu neumožňují podílet se na telekomunikační infrastruktuře v USA a omezují možnosti spolupráce s americkými dodavateli. Což je nejvýraznější u Googlu. Ale situace je komplikovanější, některé americké firmy se společností Huawei spolupracovat mohou, příkladem je Microsoft, jehož software může Huawei ve svých noteboocích používat.

V každém případě USA tlačí na své spojence, což jsou v podstatě všechny země Evropské unie i mnohé další, aby americké sankce na Huawei aplikovaly také. Jenže úřady v mnoha evropských zemích nechtějí Huawei vyřadit z budování mobilní a telekomunikační infrastruktury. Aktuálně to platí pro Velkou Británii, Německo, Nizozemsko, Norsko, Finsko a Švédsko.

Například sousední Rakousko nechce hodnotit bezpečnost Huaweie na vládní úrovni, tudíž mu zakazovat účast na dodávkách infrastruktury, ale očekává, že odpovědnost za výběr dodavatelů mají mít samotní operátoři.

Legislativa v jednotlivých členských zemích EU není v tomto směru jednotná, proto Evropská komise vydala balíček doporučení označený jako EU Toolbox on 5G Cybersecurity. V něm požaduje, aby jednotlivé členské státy zhodnotily rizika a přijaly opatření, které zohlední v národní legislativě.

Napojení na čínskou vládu

V případě společnosti Huawei je problém v problematice napojení na čínské vládní struktury. To je jedno z kritérií Toolboxu, podle kterého je nutné dodavatele infrastruktury hodnotit. Obavy panují z možného nátlaku na dodavatele ze strany vlády mateřské země, což by mohlo přinést bezpečnostní rizika. To ovšem kritizuje maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, podle kterého je vyřazení účastníka hospodářské soutěže podle země původu diskriminační a takto by se kybernetická bezpečnost řešit neměla.

Advokátní kancelář Toman, Devátý a partneři vypracovala pro Huawei právní analýzu k implementaci Toolboxu. Autor právní analýzy, advokát Petr Motyčka k tomu říká: „Uvedená kritéria mohou být diskriminační, pokud v jejich důsledku dojde k nezákonnému vyloučení dodavatele bez uvedení důkazů o jeho konkrétním protiprávním jednání. Mohlo by tak dojít k poškození dodavatele bez toho, aby měl možnost se proti takovému postupu účinně bránit.“

Huawei dlouhodobě upozorňuje, že je pro něj kybernetická bezpečnost velmi důležitá, proto v posledních deseti letech investoval pět procent příjmů do výzkumu a vývoje souvisejícího s touto problematikou.

„Vzhledem k rostoucí potřebě věnovat se tématu kyberbezpečnosti a kybernetické komunikaci nejenom s našimi zákazníky, ale i regulátorem a dalšími stranami, také zavádíme pozici Cyber Security Officer,“ říká mluvčí Huawei Czech Tomáš Kolder a dodává: „Náplní práce bude například vytváření interních kyberbezpečnostích předpisů, řízení procesů, školení a tréninky interní i externí, komunikaci se zákazníky, regulátory a dalšími zúčastněnými stranami.“