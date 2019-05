Čeští Lake Malawi jdou do finále Eurovize, o vítězství se utkají v sobotu

V prvním semifinále Eurovize se utkali zástupci sedmnácti zemí, do finále jich postoupilo deset. Soutěž se letos koná v Izraeli, protože loni s písní Toy vyhrála izraelská zpěvačka Netta Barzilaiová. Izraelské pořadatelství nicméně od samého počátku budí spory související s palestinsko-izraelským konfliktem.



Indie-popová kapela Lake Malawi z Třince se uvedla anglicky zpívanou písní Friend of a Friend a poté, co publikum solidně roztančila, sklidila také bouřlivý potlesk. A vystačilo to na postup mezi nejlepších deset, kteří mají zajištěné sobotní finále.



Mezi favority prvního semifinále patřila i zpěvačka Tamta, jež reprezentuje Kypr a která se představila jako první soutěžící s elektropopovou písní Replay. Finále si zajistila také Kate Miller-Heidke z Austrálie, jež zaujala především formou svého vystoupení, které celé absolvovala na obřím kyvadle. Řecká zástupkyně Katerina Duska se zase předvedla za doprovodu baletek s kordy.

Z úterního prvního semifinále postupují do sobotního finále Řecko, Bělorusko, Srbsko, Kypr, Estonsko, Česko, Austrálie, Island, San Marino a Slovinsko.

Druhé semifinále, v němž se utkají představitelé osmnácti států, se uskuteční ve čtvrtek a o dva dny později se bude konat finále.

Jako vždy do finále automaticky postoupí zástupci pěti zemí, které nejvíce přispívají do rozpočtu pořádající organizace – tedy Británie, Francie, Německa, Itálie a Španělska, a stát, kde se soutěž pořádá, tentokrát Izrael. Vítěze budou z jednačtyřiceti zemí volit televizní diváci a odborná porota. Podle pravidel však nemohou diváci hlasovat pro zástupce své země.



Lake Malawi na zkoušce v rámci Eurovize 2019