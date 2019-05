Úspěch v Eurovizi: britský bulvár chválí Lake Malawi za londýnský přízvuk

Kapela Lake Malawi se svou skladbou Friend of a Friend postoupila do finále v úterý večer. „Je to úžasný pocit, tohle jsou chvíle, kdy přesně vím, proč miluju svoji práci. Jsem hrdý na naši kapelu a celý český tým, který nám poslední čtyři měsíce věnoval všechen svůj čas,“ uvedl Černý. „Náš cíl byl postup, teď už si to v sobotu půjdeme jenom užít,“ doplnil.

Britský bulvární list The Sun napsal, že se Černý po vystoupení stal hitem mezi britskými uživateli Twitteru, kteří ho začali přirovnávat k populární televizní osobnosti Joeymu Essexovi. „Roztomilý frontman dokonce rapoval s cockney přízvukem, což ho hvězdě reality show ještě připodobnilo,“ napsal The Sun. Jako cockney bývá nejčastěji označován silný přízvuk londýnské „pracující třídy“, zejména z východní části metropole. Další členy kapely někteří lidé na twitteru přirovnávali ke zpěvákům Jamesi Bluntovi a Shawnu Mendesovi. Černému není angličtina cizí, vystudoval překladatelství a tlumočnictví angličtiny v Olomouci.

Spolu s Českem do finále postoupily Řecko, Bělorusko, Srbsko, Kypr, Estonsko, Austrálie, Island, San Marino a Slovinsko. Další finalisté budou vybráni při druhém semifinále ve čtvrtek. Tradičně do finále kromě nich postoupí také zástupci pěti zemí, které nejvíce přispívají do rozpočtu pořádající organizace, což jsou Británie, Francie, Německo, Itálie a Španělsko, a stát, kde se soutěž pořádá, tentokrát Izrael. Vítěze budou volit televizní diváci a odborná porota. Podle pravidel ale nemohou diváci hlasovat pro zástupce své země.

Letošní Eurovize je kvůli místu konání politizovanější než v předchozích letech. K bojkotu soutěže vyzvala řada palestinských skupin i někteří umělci, kteří poukazují na izraelské násilí vůči Palestincům. Dosud se však akce obešla bez závažnějších incidentů. Online vysílání prvního semifinále na webu izraelské stanice Kan se nicméně v úterý stalo terčem hackerů, zřejmě z islamistického hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy. Hackeři do internetového vysílání pustili video explozí v Tel Avivu, které bylo vytvořeno s pomocí zvláštních efektů s varováním pro hosty soutěže, že Tel Aviv není bezpečný a bezprostředně hrozí raketový útok. Záběry byly prezentovány jako oznámení izraelské armády. Televizní vysílání však hackerský útok nikterak neovlivnil, uvedla televize Kan.

Kan ve středu také oznámila, že zemřel izraelský řidič dodávky, který utrpěl v úterý zranění, když vykládal techniku na parkovišti u koncertní haly, kde se Eurovize koná. Stanice kondolovala rodině a doplnila, že spolupracuje s úřady, aby zajistila bezpečnost na soutěži.