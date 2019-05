Lake Malawi proti Řekyním z Kanady i Gruzie. Taková je letos Eurovize

V přímém přenosu ČT2 a čtyř desítek dalších stanic bude v úterý od 21 hodin našeho času kolem čtvrt miliardy diváků sledovat klání sedmnácti účastníků letošního prvního semifinále. Mezi těmi, kteří budou usilovat o umístění v top desítce, a tedy i o postup do finále, bude i Albert Černý se svou kapelou Lake Malawi a písní Friend of a Friend.

Pro české diváky je samozřejmě zásadní přenos tuzemské televize, Lake Malawi ovšem jistě spíš vyhlížejí, kolik lidí bude jejich vystoupení sledovat v zahraničí. Protože v Eurovizi je to vymyšlené tak, že pro píseň nesmějí hlasovat domácí fanoušci.

A ti ostatní, zdá se, našemu zástupci v soutěži docela přejí. Pod oficiálním klipem na YouTube se to hemží vesměs pochvalnými komentáři: „Ahoj z USA. V Americe by to byl hit. Za mě je to top 5.“ „Myslím, že Česko se zase dostane do top desítky. Fakt hezký zvuk!“ „Stěhuju se do Česka, okamžitě!“ A kdosi dokonce predikuje vítězství: „Praha 2020. Jasně to vidím!“

Jenže přízeň pár nadšenců je jedna věc, s reálným výsledkem potom zahýbají jednak masy lidí, kteří nepíšou komentáře, a jednak odborné poroty jednotlivých zemí. O jejich preferencích zatím samozřejmě nevíme nic.

Ovšem podle bookmakerů a toho, jak se na jednotlivé soutěžící a jejich výsledky sází, to vypadá, že Lake Malawi mají postup do finále relativně jistý. Průběžně aktualizovaná tabulka na webu EurovisionWorld.com ukazuje, že Albert Černý a jeho kapela se drží stále ještě v první polovině těch, kteří se do finále dostanou.

Z každého kola postupuje deset soutěžících, Lake Malawi se sice propadli ze čtvrtého místa na páté, stále si však drží celkem bezpečný odstup od prvních nepostupujících. Tím je momentálně zástupce Polska s kurzem 1,5, zatímco Friend of a Friend se drží na slušných 1,11.

Hlavními favority prvního semifinále jsou gruzínsko-řecká zpěvačka Tamta, která soutěží za Kypr, a pro změnu řecko-kanadská písničkářka Katerine Duska jako zástupkyně Řecka. Obě dívky mají jakous takous šanci umístit se také v top desítce finálního kola, to je však ještě hudba budoucnosti.

Úspěšná finalistka i porotkyně talentových soutěží Tamta jde do soutěže s moderní popinou pod názvem Replay a představí se první. Katerine Duska sází na baladu Better Love. Vysoké šance na postup má také islandská kapela Hatari, která nesnáší kapitalismus a izraelského premiéra, ale naštěstí už slíbila, že v Tel Avivu před kamerami nebude mávat palestinskou vlajkou. Více o Hatari čtěte ve článku Kupte naše trika, než zničíme kapitalismus.

Na celkové vítězství v sobotním finále nejspíš nemůže pomýšlet nikdo z uvedených. Největší šanci má nizozemský zpěvák Duncan Laurence v závěsu se zástupci Ruska, Itálie, Ázerbájdžánu a Švédska.