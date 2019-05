Eurovizi nesleduje 200 milionů blbců, řekl Albert Černý Za scénou

Za scénou Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ano, říkával jsem si, že je to bizarní soutěž, ale je tam i spousta kvalitní hudby. Dokonce i od těch, jejichž kostýmy možná působí divně,” vysvětluje. Do Tel Avivu, kde se letos Eurovize koná, míří Lake Malawi s písní Friend Of A Friend. Albert Černý ji napsal během jednoho dne společně s Janem Steinsdoerferem a Mikolajem Trybulcem.

Celá kapela ji však ve zcela živém podání představit nemůže. “Na Eurovizi to bylo vždy tak, že hudba jede z podkladu a jen zpěvy jsou živé. Jeroným s Tondou se s tím ale nějak vyrovnali,” popisuje. Sám Albert Černý se považuje za soutěživého, v hudbě to však z jeho pohledu nemá smysl.

„Dnes už úspěch není o tom být v hitparádách. Lidé si na streamovacích službách a internetu vyberou sami, co chtějí poslouchat,” tvrdí. Právě díky Spotify nebo iTunes se ještě před samotným semifinále povedlo Lake Malawi výrazněji proniknout do zahraničí. „Moc statistiky nezkoumám, ale máme hodně španělských posluchačů. Je tam taky Chile, Hong Kong a dokonce i dost z USA,” prozrazuje.

Lake Malawi už vystoupili v rámci tzv. pre-parties v Londýně, Moskvě nebo Amsterdamu. Vztahy mezi soutěžícímu jsou podle Černého velmi přátelské.

Politické apely ostatních interpretů vítá, sám se však k politice v Izraeli blíže vyjadřovat nechce. Zasáhnout jej tak mohou pouze přísná bezpečnostní opatření.

„Vezeme si s sebou pro fanoušky walkmany se sluchátky a do nich kazety, na kterých jsou naše písničky. Jsem zvědavý, jak se izraelská bezpečnostní kontrola bude tvářit, až uvidí sto walkmanů v kufru,” směje se. Sám uznává, že svou vlastní bezpečnost bere trochu na lehkou váhu a snaží se v tom zlepšit.

„Nedochází mi, že v určitých chvílích to někde může být nebezpečné, ale lidé se opravdu mohou ušlapat. Není asi chytré vydávat se sám před klub, kde čeká dva tisíce fanoušků,” popisuje.

Eurovize se však stará o bezpečnost soutěžících dost podrobně. „V Tel Avivu byl náš sekuriťák skoro jako James Bond. Měl u pasu pistoli a říkal, že má vycvik stejný jako členové Mosadu,” vzpomíná.

Sám věří, že popularita Eurovize v Čechách poroste. “Mikolas Josef tomu loni hodně pomohl, tak doufám, že letos pomůžeme i my,” říká.

Po účasti na Eurovizi Lake Malawi vystoupí na festivalu Mezi ploty, Okoři se šťávou nebo městských slavnostech ve Stříbře nebo Veselí nad Lužnicí.