Láska nebeská dvacetiletá. Proč nevadí kýč, vtipy o tloušťce a málo rozmanitosti?

Když se odepsaná rocková hvězda, kterou ztvárnil Bill Nighy, konečně naučí text sváteční verze písně Love is All Around, uvědomí si, jak je hrozná. Jeho manažer s úsměvem souhlasí, že je to nesmysl, ale „z čistýho zlata“. A tak se na scéně objeví Láska nebeská, dvouhodinová smršť nepravděpodobných, pochybných a vyloženě hloupých milostných scén, podpořená hvězdným obsazením.