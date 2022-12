Režisér Lásky nebeské lituje, že film není dostatečně inkluzivní

Podle Richarda Curtise, který režíroval vánoční klasiku z roku 2003, jsou určité záležitosti, které by nyní na filmu změnil. „Chci říct, že v tom filmu jsou různé věci, třeba nedostatek rozmanitosti, a kvůli tomu se cítím nepříjemně a trochu hloupě,“ řekl s tím, že hlavní postavy jsou vesměs bílé rasy.

V rozhovoru pro speciální pořad televize ABC u příležitosti 20. výročí filmu také přiznal, že si myslí, že je film v některých ohledech zastaralý. „Jsou věci, které by člověk změnil, ale díky bohu, společnost se mění. Takže v některých momentech se můj film bude zdát zastaralý. Myslím tím třeba, že jsou tam tak nějak tři zápletky, které se týkají šéfů a lidí, kteří pro ně pracují,“ uvedl.

Bill Nighy ve filmu Láska nebeská

Narážel na formu vztahu, který by nyní asi neprošel, případně by se mohli ozvat aktivisté. Premiér si ve filmu začal s asistentkou, manžel podváděl ženu s podřízenou a spisovatel se zapletl s uklízečkou.

Již dříve Richard Curtis prohlásil, že lituje přílišné nahoty ve filmu. Možná by ji nyní omezil i s ohledem na to, že v současné politicky korektní době by mohl mít problém s odhalováním herců a hlavně hereček.

Od svého uvedení v roce 2003 se film Láska nebeská, který sleduje propletené příběhy různých postav v období před Štědrým dnem, stal sváteční klasikou. Film pojednává o osudech osmi londýnských párů, které se různými způsoby snaží řešit své vztahy.