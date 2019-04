Rybí náušnice? Přistupujeme k Revizorovi razantně, slibuje Václav Kopta

„Pavla s tím zpočátku nebyla úplně srozuměna, protože jsme fotili v odpoledních hodinách. Ona pak usedala do auta a jela na nějaký galaples, kde měla předtančení s Markem Dědíkem,“ vzpomíná na focení Václav Kopta. „Rybina odkapávající z takovýchto náušnic není úplně v souladu s velkou večerní, do které se chystala. Bylo to pikantní focení, ale v tu chvíli jsem pochopil, že to nebude žádná vojnarka, jak se říká v divadle. Že to bude radikální drábkovština,“ vypráví herec v narážce na výrazný styl režiséra Davida Drábka. „Stylizace, co vidíte na plakátu, je na jevišti ještě více podtržena vynikající scénografií Marka Zákosteleckého,“ slibuje k novince Kopta.

Gogolův Revizor, jedna z největších ruských klasik, je starý už sto osmdesát tři let. „Téma ale bohužel není opravdu staré. Radši bych žil v době, kdy by bylo vyčpělé a mimo kategorie, ale situace nejen okolo nás nasvědčuje, že Gogol bude ještě dlouho aktuální,“ uvažuje Kopta.

Klasický text se v ABC nedočká úplně klasického zpracování. „Kdo jenom trošku zná Drábkovu režijní i autorskou minulost, dovede si představit, že to nebude konvenční představení. I kdyby zůstalo jen u inscenačních prvků...,“ naznačuje Kopta.

Drábek se totiž vedle režie chopil i úpravy textu. „Jeho autorský vklad, pokud jde o text či případné zbytečné aktualizace, ovšem není nijak mimořádný. Přibylo několik písňových čísel, na těch jsme se podíleli kolektivně. Jinak se úpravy vztahovaly k pročištění textu. A jedna přidaná scéna, kde diváci možná ani nezaregistrují, že není originál, kdy hejtman provází Chlestakova a Osipa po městě,“ uklidňuje herec konzervativnější diváky. „Drábek je dostatečně zkušený dramatik, aby si mohl troufnout vstoupit do tak svatého textu,“ dodává herec, který ztvární zásadní postavu nadutého městského hejtmana.

„Ode mne nelze očekávat nějaký woodyallenovský intelektuální nadhled s psychologickou drobnokresbou. Přistupuji k tomu razantně. Vím, že takhle si to Drábek představoval. Plánovali jsme takového Revizora už hodně dlouho,“ říká herec. Razantního pojetí se ovšem diváci dočkají i od ostatních herců. „Je nás víc, co si bereme ku pomoci silné výrazové zbraně. Ale věřím, že se nám to podaří udržet v mezích dobrého vkusu. Po zkušenosti, které mám díky Jiřímu Suchému ze Semaforu, snad nějaký cit pro míru mám. Bude to brutální záležitost v tom nejlepším slova smyslu,“ přibližuje dále.

Tvůrci slibují jisté rozradostnění, které klasice dodali. „Kdo Revizora viděl, ví, že je to v podstatě taková anekdota. Skeč rozvedený do několika obrazů. Schéma by se dalo odehrát za deset minut,“ uvažuje ještě Kopta. Spolu s ním a Pavlou Tomicovou se diváci mohou v ABC těšit na Oldřicha Víznera jako poštmistra, Evu Leinweberovou jako hejtmanovu dceru Marju Antonovnu či Tomáše Havlínka v úloze Chlestakova.