Sněz tu žábu, Flora i Svět. Divadelní květen patří kvalitním festivalům

Sněz tu žábu (Praha)

Už popáté nabídne festival s hodně neobvyklým názvem ochutnávku ze současného frankofonního divadla. Letošní ročník hostí pražské Studio Alta. Hlavním hostem bude svérázná adaptace dvou Shakespearových her Timon/Titus mladého francouzského kolektivu OS’O a režiséra Davida Czesienského. „Je to úplně jiný inscenační přístup, atmosférou se hra podobá třeba filmu Rodinná slavnost,“ přibližuje hlavní událost přehlídky šéfdramaturgyně Linda Dušková. Diváci se dále mohou těšit i na scénické skici frankofonních textů v podání českých režisérů či koncert elektrošansonové kapely Valory de St. Clair. Sněz tu žábu hostí Alta od 10. do 12. května.

Divadelní Flora (Olomouc)

Motto Šepoty a výkřiky vetkli pořadatelé do podtitulu 23. ročníku mezinárodní divadelní přehlídky v Olomouci. Letos si návštěvníci mohou vybrat z deseti scén, které hostí dvacítku titulů v hlavním programu a celkem na devadesát akcí. V Olomouci se vůbec poprvé představí Staatsschauspiel Dresden, vezou sem inscenaci režiséra Sebastiana Klinka Devět dní vzhůru. Berliner Ensemble na festival dorazí s adaptací Grassova Plechového bubínku v razantní úpravě a režii uměleckého šéfa Olivera Reeseho. Divadelní Flora nabídne i novinky českých scén, představí se zde Divadlo pod Palmovkou, Dejvické divadlo, HaDivadlo či Divadlo Na zábradlí. Festival hostí Olomouc od 15. do 26. května.

Divadelní svět (Brno)

Podobnou prestiž jako Flora si za deset let existence vybudovala i brněnská přehlídka Divadelní svět, která letos připadla na 23. 28. května. Na festivalu, jenž vzniká pod křídly všech brněnských scén i JAMU, vystoupí například norský soubor Visjoner Teater, který se rozhodl představit Ibsenovu Heddu Gablerovou v intimním prostředí, kdy diváci sedí přímo uvnitř vily novomanželů. Bude se hrát ve Vile Löw Beer. Dojde také na slovenské, belgické, slovinské, či dokonce jihoafrické tvůrce. Naši domácí tvorbu zastoupí například Cirk La Putyka či Divadlo Drak.