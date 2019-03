Aby mužům nezáleželo jen na ženském těle. Donutila zkusí převychovat

Stručné dějiny Hnutí zní název posledního románu Petry Hůlové. Nyní se dočká dramatizace na půdě pražského Divadla Komedie.

„Nabízí pohled na budoucnost, kde se všechny ženy chopí jakéhosi převýchovného centra a začnou svět utvářet tak, aby muži nehleděli na jejich vnější parametry a milovali je pro jejich vnitřní krásu. Právě to však vyžaduje náročnou převýchovu,“ naznačuje zasazení hry Martin Donutil, který se v kontroverzní novince objeví.

„Petra Hůlová psala knihu jako příběh onoho vzdělávacího centra, postavy tam jsou trochu upozaděny. Má role by se dala přirovnat k muži, který prochází výchovnou částí a změnou,“ popisuje mladý herec, který se ve Stručných dějinách představí spolu se Sarah Haváčovou, Stephanií Leue a Felixem Mühlenem.

Podle Donutila si v novince každý divák něco najde. „Může to brát jako negativní vizi budoucnosti, jako přetlak feminismu, jako varování či jako úvahu, že by stálo za to muže přeměnit. Dílo má spoustu výkladů,“ uvažuje a dodává, že jemu samotnému jako muži se názor v průběhu zkoušení dost mění. „Už jsem si prošel asi všemi těmi fázemi, které jsem vyjmenoval,“ směje se.

Stručné dějiny hnutí vznikly pro Komedii v rámci česko-německé spolupráce se Státními divadly Norimberk a Stuttgart, režie se chopil Němec Armin Petras.

„Je to mnohem víc postavené na improvizaci nás všech. I na přebíhání z češtiny do němčiny i angličtiny,“ popisuje a dodává, že představení bude doprovázeno titulky. Na dramatizaci románu pracovala sama jeho autorka, výsledný tvar však byl zcela v moci německého režiséra, který již jeden text od Hůlové v Berlíně uvedl.

Novinka se v neděli představila v Norimberku, českou premiéru chystají Městská divadla pražská na tuto sobotu. Inscenace není vhodná pro diváky do osmnácti let.