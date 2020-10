Humpolec bude brzy bez lékařů, benefity netáhnou. Město hledá spojence

Většina stávajících lékařů postupně odchází do důchodu a nalákat nové praktiky či zubaře, kteří by převzali ordinace i s pacienty, je takřka nemožné. I když město nabízí množství benefitů.

„Loni odešla do penze zubní lékařka, letos ze stejného důvodu další lékař a také pediatr. Ze specialistů nám chybí internista a kožní lékař. V praxi to znamená, že po odchodu dětského lékaře zůstane asi tisíc pacientů bez lékařské péče. Pokud jde o oba zubní lékaře, tam je to minimálně dva tisíce pacientů,“ popisuje místostarostka Alena Kukrechtová (ODS).

Nejhorší je podle ní situace u dětských lékařů, protože většina z nich je v důchodovém či předdůchodovém věku. „Ze současných čtyř pediatrů jedna lékařka odchází do penze, další je důchodového věku, ale zatím ordinuje, třetí lékařka bude v důchodovém věku za dva roky. Zbývá tedy jedna lékařka,“ dodává s tím, že ztráta pediatrů bude ranou především pro mladé rodiny.



Pokud mají pacienti, kteří se ocitli bez lékaře, hledat v jiném městě, ani to se podle vedení města nedaří. Řada lidí tak dojíždí do Prahy či Brna. „Problematické to je především pro starší osoby,“ říká Kukrechtová.

Na nabízené benefity mladí lékaři neslyší

Nabídky různých benefitů pro nastupující lékaře nemají podle radnice kýžený efekt. „Přesvědčili jsme se, že jakékoli pobídky nefungují, byť se jedná o bezúročnou půjčku na vybavení ordinace nebo nabídky přednostního nebo zvýhodněného bydlení,“ uvádějí členové vedení města v dopise adresovaném poslancům, senátorům, ministerstvu zdravotnictví i zdravotním výborům v obou komorách parlamentu.

Právě tento dopis má být dalším krokem, jak situaci řešit. Jeho cílem je veřejné slyšení a projednání problematiky ve zdravotních výborech.

„Jsme přesvědčeni, že si naše menší obce, města a jejich obyvatelé, kteří těžko shánějí lékaře, nezaslouží od zdravotních pojišťoven ani od samospráv odpověď: my s tím nemůžeme nic dělat,“ stojí v dopise adresovaném poslancům a senátorům.

„Je třeba komplexnější řešení a víme, že naše město není jediné, které tento problém trápí,“ je přesvědčená humpolecká místostarostka Alena Kukrechtová.



Poslanci a senátoři chystají veřejné slyšení

Na dopis města reagovalo už několik poslanců či senátorů. „Například z kanceláře senátora Marka Hilšera přišla zpráva, že s námi pan senátor rozhodně souhlasí a že se ujme přípravy podkladů pro veřejné slyšení v Senátu, které v dopise žádáme,“ říká místostarostka.

Problematikou se zabývá i vysočinský poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). „Je to vážný celorepublikový problém. Shodli jsme se na tom, že je třeba vyvolat jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví a případně veřejné slyšení. Bohužel situace je taková, že veřejné slyšení nelze kvůli epidemiologické situaci teď zrealizovat. Budu téma prezentovat na zdravotním výboru, jakmile to bude možné,“ říká Kaňkovský.

Podle něj se ukazuje, že podpory z kraje i ministerstva jsou nedostačující. „Mladí lékaři pro své praxe pořád upřednostňují větší města. Je patrné, že stávající bonifikace jsou nedostatečné. Podařilo se díky různým programům několik lékařů sehnat, ale jsou to spíše jednotky.“



Jak Vít Kaňkovský dodává, je třeba větší součinnost zdravotních pojišťoven, které by měly změnit svůj přístup k problematice.

Rady pojišťoven nejsou fér, domnívá se Kaňkovský

„Často jdou stylem, že pošlou dopis v tom smyslu, že vzhledem k místní a časové dostupnosti je péče zajištěna a že pacienti mohou jezdit třicet kilometrů a třeba i sto kilometrů daleko. Ale to není úplně fér,“ poznamenal.

„Primárně je na zdravotních pojišťovnách, aby nastavily bonifikaci tak zajímavě, aby byla pro lékaře atraktivní. Pak to mohou podpořit kraje, případně obce, ale podle mě to je úkol hlavně zdravotních pojišťoven,“ dodává.

Vedení Humpolce koronavirovou pauzu využilo k jednání se Svazem měst a obcí. „Chceme získat podporu od starostů dalších měst, kteří jsou v obdobné situaci. S nimi bychom následně šli na veřejné slyšení do Senátu, až to epidemická situace dovolí,“ vysvětluje místostarostka.

Jako velmi pozitivní hodnotí i setkání se současnými humpoleckými lékaři, kteří v hledání svých nástupců slíbili využít své stávající kontakty a zkušenosti.

„Jednali jsme také s absolventy humpoleckého gymnázia, kteří vystudovali medicínu. Někteří by se v rovině úvah chtěli vrátit zpět do svého rodiště, ale je to spíš otázka horizontu několika dalších let. Mnozí ještě nemají dokončené ani potřebné atestace,“ krčí rameny místostarostka Alena Kukrechtová.