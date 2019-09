Fronta na banány? Ne, lidé v Jihlavě se registrovali u nového zubaře

Sehnat na Vysočině, nebo přímo v krajském městě stomatologa, který přibírá nové pacienty a zároveň má uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, je téměř nadlidský úkol.

Zatímco za minulého režimu se stávaly fronty na banány, nyní se čeká na registraci u zubaře. Situace na Vysočině je v tomto směru tristní.

„Bohužel se bude i nadále zhoršovat, protože velká část lékařů je důchodového věku. Jen málokterý za sebe najde náhradu. Mladí kolegové registrují podstatně méně pacientů, než měl původní lékař. Spousta pacientů pak zůstane bez lékaře,“ potvrdila stomatoložka Jana Zedníčková, šéfka oblastní stomatologické komory na Jihlavsku.

To, že situace některých pacientů je opravdu velmi obtížná, dokládá i předlouhá fronta lidí. Ta se v pondělí táhla před ordinací nového zubaře v Brtnické ulici v Jihlavě. To odpoledne totiž registroval nové pacienty. Lidé tam ve frontě trpělivě stáli, než na ně přišla řada. Druhý den už na dveřích stomatologa visela cedule, že registraci nových pacientů pozastavil.

Co všechno jsou dnes nuceni pacienti podstupovat při hledání stomatologa, ukazují neblahé zkušenosti sedmdesátiletých manželů z Jihlavy, kteří MF DNES popsali svoje útrapy.

Muž je invalida. Nejenže je nevidomý, navíc ujde s pomocí francouzských holí maximálně pár metrů. Manželka o něj pečuje. Zubaře marně shánějí od prosince, kdy odešla jejich lékařka do penze. Nechat se ošetřit u stomatologa, který nemá uzavřené smlouvy s pojišťovnami, za hotové peníze, by bylo nad jejich finanční možnosti.

Pojišťovny mají zákonnou povinnost zajišťovat dostupnost péče. Právě ony by měly pacientům najít konkrétního lékaře. A na pobočku zdravotní pojišťovny vedly i kroky zmíněné penzistky. Oba senioři jsou klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Tam jim nejprve dali seznam zubařů, aby si našli nového. Marně je obvolávali, všichni je odmítli. A tak se znovu obrátili na pojišťovnu s dotazem, co mají dělat dál. Odpovědí bylo, aby si obstarali potvrzení od některého z oslovených zubařů, že je nevezme kvůli plnému stavu.

„To mi dali hrozný úkol. Ponižující. Asi ve třech ordinacích mi to odmítli dát, že to není jejich povinnost. A co si vůbec dovoluji je rušit při práci. Připadala jsem si hrozně, že se musím takto doprošovat. Nakonec mi to v jedné spojené ordinaci dvě lékařky potvrdily,“ popsala žena.

Na pojišťovně je třeba být neúprosný, radí poslanec Kaňkovský

Jenže ani toto obcházení lékařů kvůli potvrzení zatím nevedlo k žádnému výsledku. „Na VZP mi pak za to potvrzení dali kontakty na dva zubaře v Jihlavě, kteří prý přijímají. Dopadlo to tak, že ten jeden už zase nepřijímá. Ten druhý zase není vůbec k sehnání,“ podivila se žena.

Už neví, jak má dál postupovat, cítí se bezradná. „Za tu dobu mě bolel zub jen jednou. Našla se zubařka, která se nade mnou slitovala a ulevila mi od bolesti. Ale měla plný stav, nezaregistrovala nás k sobě,“ vypráví žena.

Jak tedy dál postupovat? Odborníci se shodují na tom, že je třeba znovu oslovit zdravotní pojišťovnu. „Pojišťovny toto bohužel někdy obcházejí tím, že dají pacientovi seznam všech lékařů, aby si je obvolal sám. Doporučuji znovu oslovit pojišťovnu a vyžádat si konkrétního lékaře, který pacienta zaregistruje,“ říká stomatoložka Jana Zedníčková.

To samé radí i poslanec Vít Kaňkovský (KDU-ČSL). „Je třeba neústupně požadovat konkrétní termín ošetření u konkrétního stomatologa v dostupném místě pro daného pacienta,“ říká.

Právě na Kaňkovského se v posledních letech stále častěji obracejí kvůli nedostatku zubařů někteří občané, ale i starostové. „Je to opravdu velký problém. Jednal jsem o něm s ministerstvem, se zástupci zdravotních pojišťoven i s prezidentem stomatologické komory. Bohužel rychlé řešení prohlubujících se potíží není,“ míní poslanec.

Primární péči musí pojištěnec mít do 35 kilometrů a 35 minut

Podle VZP vláda svým nařízením stanovila, že každý pojištěnec musí mít primární péči, kam patří i stomatologové, dostupnou v dojezdové vzdálenosti do 35 minut osobním vozem. „Tedy ne nezbytně v každé obci či městě, ale vždy v okruhu asi 35 kilometrů. To je obecně závazné nařízení vlády, nikoliv stanovisko VZP,“ uvedl mluvčí pojišťovny Vlastimil Sršeň.

Podle něj pojišťovna zajišťuje všem svým klientům na celém území Česka dostupnost péče plně v souladu s tím, jak jí to ukládá platná legislativa. Podle Sršně jsou na Vysočině zubní ordinace, které registrují nové pacienty, a to i v Jihlavě. Celkově v kraji jich ale není víc než čtyři.

Podle ministerstva zdravotnictví by měly být pojišťovny aktivnější. „Ministerstvo opakovaně pojišťovny vyzvalo k tomu, aby při plánování smluvní sítě i při jednání o úhradách zohledňovaly především kvalitu a rovnoměrnou dostupnost péče po celém území. Pojišťovny mohou nabízet lékařům v určitých lokalitách, kde je dostupnost péče nedostatečná, například finanční zvýhodnění,“ říká mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

„Domníváme se také, že by měly pojišťovny lékaře kontaktovat již v průběhu specializačního vzdělávání. A domlouvat se s nimi na tom, kde je a kde není třeba zvýšit počet poskytovatelů. Také by jim měly aktivně pomáhat například i s administrativou spojenou s otevíráním nových ordinací,“ dodala mluvčí Štěpanyová.

A upozorňuje na nový formulář na webu ministerstva zdravotnictví, který by měl pacientům pomoci kontaktovat zdravotní pojišťovnu a najít vhodného lékaře.

Zlepšit dostupnost stomatologické péče má i dotační program na podporu zubařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb.

„Stomatologové ve vytipovaných oblastech mohou požádat o dotaci na provoz ordinace v celkové výši 1,2 milionu korun. Na Vysočině bylo uděleno šest dotací z celkových čtyřiadvaceti,“ dodala mluvčí.