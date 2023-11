Užívat si a mít se rád. Děti nás mohou naučit spoustu užitečných věcí

„Ještě se na mě zlobíš?“

Přijměte umění odpouštět

„Nenávidím tě!“ Dítě vyhrkne něco takového velmi rychle, třeba když se zlobí, že nedostalo zmrzlinu. Mrňouskové jsou ovšem spontánní nejen v hněvu nebo v lásce, ale také v odpouštění, proto je ta věc ve chvíli prominuta. Pro dospělé je bohužel těžší vyškrtnout z mysli, tím však nakonec trestají hlavně sami sebe.

„Podívej, jak dobře to umím!“

Buďte na sebe hrdá

„Koukni se na to, mami!“ Je jedno, jestli je to stavba z lega, obrázek nebo kotrmelec. Když se dítěti něco povede, vyžaduje pochvalu a potlesk a je smutné, pokud se jeho báječnému výkonu nedostane dostatečné pozornosti. Jako dospělá to nejspíš pokládáte za vychloubání. Přitom ale pochvala tak potěší – a zahřála by na duši i vás.