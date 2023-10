Úsměv je malý zázrak. Zklidňuje, uvolňuje a dodává energii

Z moderního světa se úsměvy a smích postupně vytrácejí. Nevěříte? Tak schválně, když jedete ráno do práce, potkáváte kolem sebe spokojené rozesmáté tváře, nebo spíš davy škarohlídů zahleděných do sebe?

A pokud náhodou někdo vyčnívá a dává úsměvem na odiv svou dobrou náladu, vyslouží si spíš než cokoli jiného podezíravé pohledy ostatních.

Jsou i tací, kteří to berou jako provokaci. Je přece jasné, že v pondělí ráno, kdy má člověk před sebou nepříjemnou vidinu dlouhého pracovního týdne a navrch spoustu úkolů, které musí zvládnout, nemůže být nikomu do smíchu...

Přesně jak se zpívá ve známé písničce kapely Voxel: „Když si jen tak jdu naší ulicí, usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou a buď hned sklopí zrak, nebo mě nazvou tak, že si význam musím pak ve slovnících vyhledat.“

Klidně předstírejte

Mnozí z nás berou život až příliš vážně. Zapomněli jsme se smát a radovat i z úplně obyčejných věcí, a tím si podřezáváme větev sami pod sebou. Předávkování seriózností nám však šťastnější ani zdravější život nezaručí.

Vědecké výzkumy už v minulosti mnohokrát prokázaly, že smích je neuvěřitelně blahodárný pro tělo i pro duši. Lidé jsou dnes věčně ve stresu, trpí vysokým tlakem, kvůli samým starostem nemohou spát, nervově se hroutí, mají žaludeční vředy, trápí je migrény a v jejich nitru hlodají emoce, které se bojí vyjádřit, a zakládají jim na různé choroby. Přitom by stačilo málo, aby se dostavila úleva. Třeba se čas od času srdečně zasmát, nebo si každé ráno „naordinovat“ pořádnou porci úsměvů.

Léčivé účinky smíchu Dochází při něm k poklesu hladiny stresových hormonů.

Zvyšuje odolnost organismu vůči infekcím, ale i nádorovým onemocněním.

Důkladně procvičuje bránici, dýchací systém, srdce a další části těla.

Zmírňuje bolest.

Uvolňuje svaly včetně těch, které se na smíchu nepodílejí.

Povzbuzuje krevní oběh, okysličuje krev a vydatně posiluje plíce.

Zlepšuje náladu, zmírňuje hněv, úzkosti i deprese, zvyšuje sebedůvěru.

Dodává energii.

Podporuje trávení a metabolismus.

Spaluje kalorie (smích vyvolaný dobrým vtipem odpovídá zhruba 3 minutám aerobiku).

Co když vám ale není ani trochu do smíchu? To vůbec nevadí. Naše tělo totiž nedokáže rozlišit mezi předstíraným a skutečným smíchem.

Takže pokud se budete usmívat „jenom jako“, bude to mít stejně pozitivní přínos pro vaše zdraví jako v případě upřímného smíchu.

Skutečně. Existuje na to celá řada technik. Pojďme si teď vyzkoušet některé z nich.

Zapojte i kolegy

A přizvěte klidně i kolegy v práci. Čím víc smíchu, tím větší efekt.

Představte si, že vám zvoní mobil. Přiložte si imaginární telefon k uchu a zasmějte se, jako byste právě slyšeli hodně povedený vtip. Choďte s mobilem po místnosti a smějte se... chechtejte a řehtejte, jako byste rozmlouvali o něčem neskutečně zábavném.

Můžete u toho dělat i různá komická gesta. Procházejte mezi kolegy v kanceláři a dívejte se jim do očí. Až skončíte, předejte „štafetu“ dalšímu. Smích, byť předstíraný, je nesmírně nakažlivý, atmosféra v místnosti se během chviličky báječně uvolní. Zaveďte si „vychechtané“ pětiminutovky třeba před poradou – uvidíte, že všechno potom půjde mnohem snáz.

Energii stoprocentně rozproudí i tzv. smíchová hádka. Prstem ukažte na ostatní kolegy a předstírejte, že se současně smějete a hádáte. Nebo se rozdělte na dvě skupiny, které se postaví proti sobě a budou předstírat, že soutěží ve smíchu způsobem, jako by se hádaly.

Jednoduchým a účinným cvičením je také „kamenná tvář“. Dívejte se partnerovi přímo do očí a snažte se u toho nesmát. Nasaďte každý co nejvážnější obličej a uvidíte, kdo z vás to nevydrží a rozesměje se jako první.