Vaše povaha se odráží úplně ve všem, třeba i ve vašich snech

Někdo jim přikládá větší důležitost, jiný menší. Ale všichni chtějí, aby se jim ty dobré sny vyplnily. Ne vždy se to stane. Ještě nikdy nikdo se nenaučil létat, byť právě to, že se člověk vznáší ve vzduchu, je jeden z nejčastějších výjevů ve snech. Ale jedno se jim upřít nedá.

„To, co se vám zdá, často souvisí s realitou a tím, co v danou dobu prožíváte,“ přitakává psycholožka Kristina Hallett a pokračuje: „Pokud jim správně porozumíte, dokážou vás z nějakých situací vyvést a před dalšími varovat.“ Co je ale mnohem důležitější, reflektují také to, jaký jste člověk. Umí naznačit vaši povahu se všemi zákoutími, o kterých jste možná neměli ani tušení. Pojďme se na to tedy podívat konkrétněji.

Sen je dokonalým nástrojem k vstupu do takových částí mysli, kam běžně nemá normální jedinec přístup. „Je to královská cesta do nevědomí,“ říkal svého času už legendární zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud. Tím pádem je zcela jasné, že s tím, co se vám v noci honí hlavou, musí vaše povaha a to, jak vnímáte svět, jasně souviset.

Sny to dokonce i odrážejí. Navíc mají tu výhodu, že si všechno, co na vás prozradí, můžete nechat pro sebe. Je totiž jen na vašem rozhodnutí, zda se s nimi někomu svěříte, nebo ne – do vaší hlavy při spánku nikdo nevidí. A to je také důležitá věc.

Svěřit se, nebo ne? Mnoho lidí řeší, jestli je dobré o svých snech mluvit, nebo ne. I to záleží hlavně na vaší osobnosti. Pokud trpíte nízkým sebevědomím, bojíte se posměchu, který může víra ve sny vyvolat nebo nechcete, aby vás okolí považovalo za blázna, zřejmě si je necháte pro sebe. To se stane i ve chvíli, kdy na ně sami zas až tak moc nedáte. Rozhodnete-li se svěřit, může vám to ale přinést několik benefitů. Emoční úleva – zvláště pokud máte špatné sny nebo noční můry, tím, že o nich mluvíte nahlas, je vlastně zaženete. Sebevyjádření – zvláště extrovertní lidé se rádi o své sny podělí. Nejenže se tak odhalí před ostatními, ale navíc je i pobaví. Výklad – pokud sami svému snu nerozumíte, je možné, že někdo z blízkých nebo přátel přijde s vysvětlením, které hledáte.

Za prvé mají sny jasnou souvislost s vaším fyzickým zdravím. „Například pokud máte horečku, v devadesáti procentech případů se to projeví i ve spánku, a to tím, že vás děsí noční můry,“ uvádí se v dokumentech americké kliniky Mayo.

Zjistíte, jaká osoba vás nejvíc dusí

Tím, co dalšího může sen prozradit o stavu vašeho organismu, se víc zabýváme v boxu. Protože teď nás zajímají méně hmatatelné věci. Věděli jste například, že podle vědců máte k osobě, která se v době spánku nejčastěji zjevuje ve vaší hlavě, nejpevnější vztah?

„Sny jsou skutečně zrcadlem vašich emocí,“ pokyvuje hlavou psycholožka Kelly Bulkelley. Nesmíte si ale myslet, že se vám vždy ukáže ten, koho milujete.

„Nejpevnějším vztahem je v tomto smyslu myšlen takový, z kterého nemůžete odejít. Může v tom být láska, ale třeba také strach,“ popisuje to odbornice s tím, že často se takto lidé upnou třeba na svého otce, kterého ale nemilují. Jen ho třeba nechtějí zklamat nebo se ho děsí, protože je citově dusí. A to je potřeba oddělovat.

Sny prozradí i rozhodnutí

Také se ve snech často ukáže, zda jste připraveni na životní výzvy a změny, anebo ne. „V tomto případě to většinou přesně reflektuje reálnou situaci. Pokud ve snu před danou akcí uhnete nebo se schováte, pravděpodobně to uděláte i ve skutečnosti. Nejste ještě zralí a neměli byste tudíž do takových věcí chodit,“ rozumuje nad tím psycholožka Rosalind Cartwright.

Pokud neposlechnete své sny, pravděpodobně se budete jenom trápit a změna, která může být v jiném čase i pozitivní, vám zatím nic nepřinese.

Váš přístup ke snům dokáže také odhalit, jak dobře a hlavně rychle se umíte v životě rozhodovat, což dneska potřebuje skoro každý. Je to přitom velice jednoduché. Podle zmíněné odbornice se stačí zaměřit na jedno: když se vám něco zdá, víte o tom, že spíte, nebo ne? „Studie jasně prokázaly, že pokud ano, pak jste bezesporu v životě mnohem zdatnější v činění jakýchkoli rozhodnutí – těch malých i velkých,“ dokládá.

Je pro vás mnohem jednodušší vybrat si to, co budete vařit k večeři, místo dovolené, ale třeba také odhadnout, jestli je pro vás nabídka nového zaměstnání výhodná, nebo ne, což je velmi osvobozující umění.

Spojitost se zdravím Jak jsme už naznačili v článku, sny mají těsnou souvislost i se stavem lidského těla. Neindikují ale jenom zvýšenou teplotu. Dokážou prozradit víc. Věděli jste například, že rozpoznávají i přicházející Parkinsonovu nemoc? „Naši pacienti se většinově svěřují s tím, že těsně před nástupem nemoci měli násilné sny, ve kterých do nich jiní lidé kopali, bili je nebo jim jinak ubližovali,“ uvádí americký Institut národního zdraví. Špatné sny také odkazují na některé léky, které člověk bere, v prvé řadě je způsobují antibiotika, antihistaminika a paradoxně také antidepresiva. Stejně tak ale mohou naznačovat brzký příchod migrény, špatnou funkci srdce nebo snížení hladiny cukru v krvi. U žen zase varují před rychlým nástupem periody.

Zdá se vám často o tom, že váš partner flirtuje za vaší přítomnosti s jinými ženami, anebo že vás dokonce podvádí? Pak jste vrtošiví a neumíte zklidnit nervy.

„Lidská mysl se takto často uvolňuje ve chvílích, kdy už má všeho dost,“ krčí rameny Kelly Bulkelley s tím, že je lepší uvolnit tyto emoce jinak. „Je potřeba najít důvod, proč se to děje a proč se cítíte tak v presu. A postavit se mu,“ tvrdí. Často to totiž skončí i zbytečnou hádkou ve vztahu.

Nevyřešené věci v noci často straší

Pokud začnete snít mnohem dřív než je normální – tedy zhruba po 45 minutách po ulehnutí do postele a ne po běžné hodině a půl, je patrné, že jste velmi na štíru se svým náhledem na svět. Ba co víc, patrně trpíte úzkostí nebo máte dokonce náběh na depresi.

„Problém je, že málokdo si uvědomí, kdy začne snít. Většinou se ale v tomto případě jedná o nepříjemné sny nebo dokonce noční můry, které vás probudí. A pak si tedy lehce můžete čas zkontrolovat,“ říká oslovená expertka. Pokud se ty samé běsy v noci neustále opakují a nechtějí vás nechat být, můžete mít také nějakou nevyřešenou emoční situaci v životě.

„Pak si musíte uvědomit, při jakých momentech máte stejně špatné pocity jako ve snu. A ty začít okamžitě řešit,“ dodává psycholožka. Je jen na vás, jestli chcete sny vnímat nebo hned pustit z hlavy. Ale v lecčems by vám to mohlo hodně ulehčit život.