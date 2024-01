Karmický nový rok velí otevřenost a upřímnost. Víme, jak ji zvládnout

Komunikace představuje základ všech funkčních vztahů, o které se v tomto roce hraje především. Mnohá z partnerství projdou důležitou zkouškou a o jejich budoucnosti často rozhodne právě to, jak se spolu dotyční budou či nebudou schopni a ochotni domluvit a porozumět si.

Rozhodně však bude nutné vynaložit v tomto směru větší úsilí, projevit štědrou dávku otevřenosti a porozumění, zapojit empatii. A k tomu slouží právě komunikace.

Jakmile spolu lidé přestanou mluvit a ve vztahu zavládne ticho, je to jeden z nejhorších možných scénářů, které mohou nastat. To, že se o potížích mlčí, neznamená, že zmizí. Právě naopak, dlouho a tiše bobtnají pod povrchem, až jednoho dne vytrysknou na světlo s ničivou silou vulkánu. A pak už často bývá pozdě něco zachraňovat. Mlčení navíc vytváří prostor pro různé falešné domněnky, spory a hádky, ke kterým by vůbec nemuselo docházet, kdyby spolu lidé mluvili.

Pokud tedy toužíte mít dobré vztahy (ať už s partnerem, rodinou, přáteli, či kolegy v práci), komunikujte spolu! A chcete-li úspěšně zvládnout výzvy karmického roku 2024, komunikujte efektivně – tak, abyste předešli zbytečným konfliktům a nedorozuměním. Možná že se snažíte, ale prostě vám to pořád nějak nejde. V tom případě nevěšte hlavu, říká se, že chybami se člověk učí.

Daniela Anna Andělová, koučka a lektorka systemických konstelací, ale vysvětluje, že žádné chyby neděláme, pouze sbíráme zkušenosti. Přinášíme vám několik tipů, které pro vás připravila. Nechte se jimi inspirovat.