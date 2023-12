Umění těšit se je hračka. Sepište si seznam a nesrovnávejte se

Mozek stále pracuje Když člověk neustále spřádá plány nebo organizuje spoustu věcí včetně vlastního času, prospívá to jeho mozku. „Tím pádem nezakrní a nezleniví, pořád musí něco dělat. A to ho udržuje v kondici,“ tvrdí psycholog Marty Nemko. Právě ve chvíli, kdy jedinec podlehne nenáladě, dostává se do útlumu. Většinou udělá automaticky jen to, co je nutné, a pak už zírá do prázdna a lituje se. „Právě to je pro činnost mozku nejhorší. Zpomaluje ho to a je pak hodně těžké ho zase nastartovat,“ tvrdí odborník. Na druhou stranu, při plánování je fajn myslet na spoustu detailů. Co je třeba udělat kdy, s kým, kolik to bude stát, na co to ještě stačí a co už je mimo náš rámec. Ty i další myšlenky se honí hlavou a je nutné na ně reagovat. Tím pádem se nikdy nestane, že by se činnost mozku zpomalila, nebo dokonce úplně zastavila.