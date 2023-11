Lucidní sny na přání. Umožnit je má nové zařízení na bázi umělé inteligence

Na začátku byly teologické knihy. Když žil Eric Wollberg v Jeruzalémě, četl jich prý hodně. A seznal, že Abrahám, Mohamed, Buddha, další proroci obdrželi svá prorocká učení ve svých snech. Reportéru serveru Slate přiznal, že sám takové sny zažil. A pojal myšlenku, nápad, plán: využít moderní technologii, která by takové sny dodávala na objednávku.

Nebylo to marnivé snění. Spojil se s technologickým umělcem Wesleym Berrym, který dokáže produkovat hudbu ovládanou svými myšlenkami, mozkovými vlnami. Založili společnost Prophetic. Její cíl je dát lidem kontrolu nad sny.

A jejím produktem, který to má dokázat, je Halo.

Snové lákání

Říká se tomu lucidní, bdělé snění, ale snění to vlastně není, je to stav vědomí. Nastává při probuzení se ve vlastním snu, nejste kompletně probuzení, pořád jste ve snové krajině, ale víte o tom, a jste dokonce schopni prvky onoho přeludu kontrolovat, ovládat, posunovat. Onen stav dokáže být velmi podnětný, dopřává nám originální, kreativní náhledy a asociace. Je transformativní.

„Je to mimořádná věc, uprostřed své mysli a uprostřed svého snu jste si vědomý sám sebe. Je to surreální a spirituální zážitek,“ rozplýval se Wollberg v rozhovoru pro server Motherboard, „můžete létat, stavět budovy, mluvit se snovými postavami, můžete objevovat.“ Jeho partner podtrhoval i praktičtější přínosy lucidních snů. „Výčet jejich benefitů je dlouhý. Pomáhají při posttraumatické stresové poruše, snižují úzkost, zlepšují náladu, sebevědomí, motorické dovednosti, kreativitu. Přínosy jsou výjimečné,“ soudí Berry.

Páska kolem hlavy, s níž jejich firma Prophetic přišla, by lucidní snění měla produkovat. Prophetic na ni vybral 1,1 milionu dolarů, financování táhl investiční fond zaměřený na technologické společnosti BoxGroup. Na rozvoji s Prophetic, hlásí CNBC, spolupracovala firma Card79, která jinak vymyslela a vyrábí hardware pro Muskovu společnost Neuralink.

Své zařízení Halo představila firma Prophetic v listopadu 2023 investorům, už přijímá placené rezervace na první kusy, na trh chce produkt vypustit v roce 2025.

Jenže Wallbergovo snění je stále jen snění. Jejich páska ještě nevyprodukovala jeden jediný lucidní sen, dověděla se na své opakované dotazy redaktorka magazínu Slate Heather Tal Murphy. „Myšlenka, že je možné vyvolat lucidní sen s pomocí ultrazvukových převaděčů, což je zvolená technologie mozkové stimulace, je pořád ryze hypotetická,“ vyjevil nakonec magazínu Wollberg. A celý dosavadní pokrok své firmy nazval mnohem uměřeněji, označil ho za „nejlépe financovanou studii o lucidním snění, která kdy existovala“.

Sny mají poslechnout na ultrazvuk

Novinářka poté vysvětluje, že web Prophetic mluví o svém zařízení slovy, která mohou vyvolávat nedorozumění. Wollberg však oponuje: Detaily stranou, protože opravdový zlom již nastal. Je jím podle něj to, že výzkum již přinesl vhled do aplikování konkrétního typu umělé inteligence, s její schopností identifikovat v enormních datových souborech vzorce, a ultrazvukových převaděčů do lucidních snů.

V roce 2014 německo-americká studie vskutku shledala, že je možné lucidní sny vyvolat s pomocí elektrického proudu. Wollberg plánuje využít neinvazivní neurostimulaci s pomocí ultrazvuku, který by skrze lebku aktivizoval přesně vymezené oblasti mozku. Koordináty, stejně jako potřebnou frekvenci a délku, určí právě umělá inteligence po rozboru gigantických dat.

Na dalším vývoji bude s Prophetic spolupracovat uznávaný neurovědec Martin Dresler a renomovaný odborník Nico Adelhöfer z Donders’s Sleep & Memory Lab. „Uživatel ideálně zařízení ani nezaznamená, jeho účinky zažije jen skrze drobné změny snového zážitku, které budou vypadat přirozeně, a ne uměle,“ líčí Adelhöfer s odkazem na pásku Halo.

„Nasměrování změny snění záleží na přesném nastavení parametrů. Může se spustit, aktivovat moment vhledu, který povede ke zpochybnění aktuální snové reality tím, kdo ji zažívá, a tedy k lucidnímu snu. A ten je, je-li spojen s plně vnímavým ponořením se, jednou z nejpodivnějších a nejvíc osvěžujících zkušeností, jichž se může lidem dostat,“ dodává.

Má za to, že bude možné dokonce ladit emocionální polohu snů, například redukovat negativní pocity. Adelhöfer neskrývá optimismus. Techno-optimismus. „Současný technologický rozvoj naznačuje, že vysokoúrovňová kontrola snů je naprosto v limitech dosažitelnosti ve střednědobé budoucnosti,“ soudí.

Je to všechno možné? Tal Murphy se na názor ptala dvou vědeckých specialistů na lucidní snění. Jak Tadas Stumbrys z organizace zabývající se studiem vědomí, tak profesor psychologie Benjamin Baird výzkum tématu vítají, Dreslerova angažmá si váží. Oba jsou však skeptičtí ohledně toho, že by se firmě Prophetic povedlo to, co slibuje, tedy zařízení pro spuštění a stabilizaci lucidního snění dodat do dvou let.

Celá snaha jistojistě ukázala, že umělá inteligence dokáže vyvolat hemžení investorů i v takové oblasti, jako je vědomí, snění. Možná ukáže, že umělá inteligence umí vyvolat velmi umělé nadšení.