Ingredience Na korpus: 50 g hořké čokolády

60 g másla

3 vejce

1 žloutek

50 g cukru

špetka soli

60 g hladké mouky

30 g kakaa

špetka jedlé sody Na tmavou vrstvu: 2 látky želatiny

200 ml šlehačky

70 g hořké čokolády Na světlou vrstvu: 2 plátky želatiny

200 ml šlehačky

80 g bílé kvalitní čokolády Kakao na posyp

1. Čokoládu s máslem rozehřejeme nad vodní lázní a promícháme. Vejce vyšleháme společně se solí a cukrem do pevné pěny. Mouku a kakao prosejeme a do směsi přidáme špetku sody. Do vaječné pěny opatrně zamícháme rozpuštěnou čokoládu a nakonec vmícháme moučnou směs. Těsto nalijeme do formiček na muffiny a pečeme v předehřáté troubě na 165 °C asi 20 až 30 minut. Po upečení necháme zcela vychladnout. Kovové formičky na malé dortíky vymažeme olejem. Jejich dno vyložíme upečenými korpusy (vytvoříme tak spodní vrstvu).

2. Pro vytvoření první náplně namočíme želatinu do studené vody a necháme ji nabobtnat. Čokoládu rozpustíme nad vodní lázní. Šlehačku vyšleháme do polotuha. Čtvrtinu šlehačky rozmícháme v teplé čokoládě, přidáme vyždímanou želatinu a mícháme do rozpuštění. V případě potřeby lehce nahřejeme. Tuto směs zamícháme do zbytku ušlehané šlehačky a nalijeme na připravené korpusy ve formičkách. Vznikne tak druhá vrstva dezertu. Formičky vložíme do lednice a necháme asi 1 hodinu tuhnout.

3. Při připravě druhé náplně postupujeme naprosto stejně jako u první náplně, druhou náplň navrstvíme na první a opět dortíky vložíme do lednice, tentokrát ale budou tuhnout dvě hodiny. Poté opatrně odspoda vyjmeme dortíky z formiček. Můžeme posypat kakaem a podáváme.