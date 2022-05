Likviduje tuky

Možná se to na první pohled nezdá, přesto se ale tento pohyb řadí mezi aktivity vysoké intenzity. Má to svoji logiku, při přeskakování jste polovinu doby nad zemí a k tomu musí tělo vynaložit velké úsilí, jež se propíše i do množství spálených kalorií.

Za hodinu by tak žena s hmotností 60 kilogramů měla spálit odhadem až 693 kcal. Jenom pro vaši představu – denní kalorický příjem se pohybuje okolo 2000 kcal. Říkáte si, že hodinu nedáte ani náhodou?

Nevzdávejte se předem! I půlhodina denně pětkrát týdně dovede s tělem udělat divy! A k tomu už se dá pravidelným tréninkem dopracovat.