Italský životní styl na mně byl hned vidět, hubnout mi pomohlo švihadlo

Hmotnost prý nikdy dřív řešit nemusela. Po třicítce ale začala cestovat a vždycky převzala za své tamní zvyky. „Třeba v Itálii jsem žila jako typický Ital, který ve dne odpočívá a v noci jí. Ital je na to zvyklý, zato na mně to bylo brzy vidět!“ říká Jitka s tím, že korunu všemu nasadila rodina a kamarádi, když začali nenápadně narážet na to, že maličko přibrala.



„A vždycky k tomu dodali, že mi to moc sluší! Na takovéhle milosrdné lži si nepotrpím, a tak jsem pomalu začala přemýšlet, jak se svých oblin zbavit. Brouzdala jsem po internetu a hledala ‚kouzelnou‘ pilulku, která to za mě vyřeší,“ vzpomíná mladá žena, která přešla na low carb dietu, držela půsty, cvičila spoustu hodin, ale za pět měsíců zhubla pouhých pět kilogramů.

Jitka před proměnou

„Byla jsem demotivovaná a už jsem se smiřovala s tím, že se prostě pod šedesát kilogramů nikdy nedostanu. Potom mi jeden známý doporučil nízkokalorickou dietu a já jsem docházela na pravidelné kontroly a platila tisíce za konzultace. Výhodou bylo, že váha šla rychle dolů bez pohybu, jídlo jsem měla připravené za dvě minuty a naučila jsem se pít i víc vody. To léto jsem byla plná energie a elánu. Jenže na druhou stranu jsem se u cvičení zadýchávala, měla nepravidelnou menstruaci a výkyvy nálad, o penězích, které jsem do toho investovala, ani nemluvě!



Vyhozené peníze a časté „depky“

A přechod na normální stravu byl těžký. Najednou jsem měla vysněnou hmotnost a netušila jsem, jak si ji udržím. Až jsem si nakonec zaplatila kurz Funkčního trenéra a Moderní výživy. A to mi otevřelo oči. Po krkolomné cestě k vysněné postavě jsem objevila ‚zázračný kalorický deficit‘. Jednoduše řečeno jsem přišla na to, co platí odjakživa. Musím spálit víc kalorií, než přijmu, abych hubla. Nebo to mít nastejno, abych si váhu držela. Zpětně si ťukám na čelo, proč jsem tím nezačala hned, a věřím, že otevřu oči všem, co s tělem zbytečně experimentují,“ říká Jitka a radí, jak na to.

Partner mě neustále hecoval

„Mně osobně vyhovuje jíst menší porce v častějších intervalech, vypít dva až tři litry filtrované vody a držet přerušovaný půst 14/10, tedy 14 hodin půstu denně. Konzumuju kvalitní potraviny, zato alkohol a sladkosti už si dám jen málokdy. Vyřadila jsem i průmyslově zpracované potraviny s mnoha éčky, smažená a grilovaná jídla, fast foody a českou kuchyni. Stravu řeším selským rozumem, našla jsem si hranici a už nikdy nechci být otrokem kalorií. Jen poslouchám své tělo. Jasně, i já si dám v létě grilovaný steak nebo třeba svíčkovou od maminky, ale jsou to pro mě sváteční jídla,“ dodává Jitka, která nám prozradila, že její partner je alfou a omegou celé téhle proměny.

„Fandil mi, podržel mě, když bylo třeba, a hlavně mě hecoval, protože ví, že jsem soutěživý typ. Dáváme si různé výzvy. Je to hodně motivující a posiluje to náš vztah. Známe se spoustu let, nebyla to láska na první pohled, zato je postavená na respektu, upřímnosti a důvěře. Můžeme být před sebou těmi, jimiž skutečně jsme. Je nádherné, když vás muž vidí jako nadpozemskou bytost,“ usmívá se zamilovaná žena, která má ještě dalšího „parťáka“ – pohyb.

„Sportuju už od dětství. Hrála jsem závodně volejbal a cvičila aerobik. Mám i instruktorský kurz a dlouhá léta jsem předcvičovala. Dneska mě baví jízda na kole, běh, posilování, tanec a túry po horách. A absolutním top cvičením je švihadlo! Bydlím v bytě, skáču na podložce před televizí v pohodě dvacet minut a je to paráda,“ pochvaluje si energická sportovkyně, která se už těší na jaro a na nové zážitky spojené se sportem, podnikáním i vysokou školou.“

Pár triků

Zelenina před jídlem

Dejte si jako předkrm zeleninu. Zásobíte tělo minerály a vitaminy a podpoříte látkovou výměnu, což potom při trávení hlavního jídla přijde víc než vhod.

Mandle místo sušenek

Máte chuť na sladké? Dejte si mandle. Jádra obsahují hodně chromu, potlačují chuť na sladkosti a přispívají k lepšímu spalování tuků. Hrstička stačí.