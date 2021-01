Hubneme s iDNES Premium: Videolekce vám ukáže, jak trénovat se švihadlem

Trenérka Iris Mango vám ve videolekci předvede správnou techniku cvičení se švihadlem.

Vyzkoušíte si různé druhy přeskoků od klasického „snožma“ po zábavné kombinace. Skákání přes švihadlo má spoustu zdravotních benefitů, které vám mohou vyšvihnout se k lepšímu výkonu i lepší kondici.

1 Pálíte kalorie jako diví

Za 10 minut nad švihadlem spálíte 100 kalorií i více. Pokud jste začátečník a 10 minut přeskoků je pro vás nadlidský úkol, klidně si uberte. Chvíli trvá, než si na skákání zvyknete. Výhodou je, že švihadlo můžete vzít do ruky kdykoli, byť by to bylo na pár minut.

2 Posilujete své srdce

Jak jsme zmínili v úvodu, pouhých 10 minut přeskoků má téměř stejné účinky jako 30 minut běhu. Tím je myšlen jak kalorický výdej, tak pozitivní vliv na náš kardiovaskulární systém. Svoji denní „kardio dávku“ díky tomu sfouknete velmi rychle. A když si k tomu pustíte svoji oblíbenou hudbu, ani si nevšimnete a máte hotovo.

3 Zlepšujete svoji koordinaci

Čím víc druhů přeskoků se naučíte, tím lepší koordinaci, postřeh, hbitost a rychlost získáte.

Navíc sladit rytmické pohyby celého těla a neudělat při tom chybu vyžaduje pořádnou dávku soustředění. Jakmile se začnete těšit na večeři nebo si představíte, jaké by to bylo na Maledivách, pravděpodobně uděláte chybu a dostanete přes prsty. Švihadlo je tak i pořádný trénink koncentrace.

4 Předcházíte zranění

Švihadlo zařazují do svých tréninků profesionální sportovci od fotbalistů, po basketbalisty a tenisty, včetně boxerů.

Se správnou technikou posílíte svalstvo kotníků a celých nohou. Osvojujete si také pohyb na špičkách, který je oproti tomu přes patu šetrnější ke kolenům a dalším kloubům. Navíc s lepším postřehem vás pak jen tak nějaké klopýtnutí nepřekvapí.

Pokud jste švihadlo drželi naposledy na hodině tělocviku, možná si s ním na začátku budete připadat jako slon. Soused pod vámi možná bude tlouct násadou od koštěte. Budete popadat dech, a to po pouhé minutě skákání.

Nevěste ale hlavu (ani švihadlo na hřebík) a dejte si šanci. Švihadlo je přísný trenér a nic vám neodpustí. O to dřív se ale dostaví výsledky. Získáte na pružnosti i vaše vytrvalost se bude rychle zlepšovat.