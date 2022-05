Není to žádné stresující počítání kalorií, ani frustrující hladovění. S dietou, která jen zaměňuje určité potraviny za ty lehčí, můžete konečně zhubnout. A vůbec se nemusíte nějak výrazně omezovat. Nejde totiž o odříkání, ale o zdravé alternativy potravin, které běžně konzumujete. Možná to ani netušíte, ale dost potravin, které běžně konzumujete, vám třeba brání zhubnout.

Tím, že je prostě nahradíte těmi lehčími, ušetříte spoustu kalorií a můžete zhubnout až 2,5 kg během jediného týdne. A navíc se budete stravovat zdravěji, a přesto nebudete mít hlad. A vlastně se vás nebude týkat ani jo-jo efekt a vy zůstanete trvale štíhlá.

Rozdíl je v cílených změnách

Často to bývají jen zdánlivé maličkosti, které se ale během týdne nasčítají a ručička na váze se šine pěkně zase nahoru. Poradíme, co můžete ve svém jídelníčku nahradit a kde všude můžete kalorie ušetřit. Dají se přitom velmi lehce zakomponovat do běžného jídelníčku. A pokud budete tyto záměny praktikovat častěji, můžete si pak s klidným svědomím občas dopřát i kousek dortu nebo porci hranolků.