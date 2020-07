RECENZE: Creaks je nápaditá 2D plošinovka od české Amanity

České studio Amanita Design se proslavilo výbornými hrami z žánru point-and-click adventur. Značky Samorost, Botanicula, Machinarium a Chuchel vynikají osobitou grafikou, výborným hudebním doprovodem a originálními nápady. Tuto sestavu nově rozšiřuje počin s názvem Creaks.

Hra vznikala osm let v samostatném týmu v rámci Amanity pod vedením Radima Jurdy, který koncept původně rozpracoval jako svou diplomovou práci. Pokud jste už v minulosti něco od Amanity hráli, tak vás překvapí, že Creaks není klasickou point-and-click adventurou.

Vývojáři se místo toho vůbec poprvé rozhodli zkusit štěstí v žánru logických 2D plošinovek. Tato změna má největší vliv na ovládání postavy. Místo myši si tentokrát vystačíte s klávesnicí nebo gamepadem. Na obou perifériích se mi Creaks ovládalo naprosto bez problémů. Potěšila mě i zajímavá možnost jedním tlačítkem přiblížit či naopak oddálit celou scénu.

Oživlý nábytek

Hra začíná odhalením tajné chodby v pokoji hlavního hrdiny. Z úzkého průlezu se nakonec vyklube členité bludiště plné chodeb, žebříků, výtahů a místností. Brzy po vstupu do tohoto světa narazíte na první nepřátele. Vaší hlavní a jedinou zbraní proti jejich agresi je světlo. Jelikož nemáte po ruce vlastní baterku, musíte využít početných svítidel v jednotlivých úrovních.

Po celou dobu hraní střetnete několik různých nepřátel s úplně odlišným vzorcem chování. Světla se bojí všichni. Buď je díky správnému použití lamp zaženete na požadované místo, nebo si na ně při správném načasování rovnou přímo posvítíte a následně proměníte na statický nábytek.

Koncept hádanek a proměňování nepřátel je opravdu zajímavý a po celou dobu hraní mě ani na chvilku neomrzel. V určité části hry potkáte i spřátelené postavy, od kterých obdržíte velmi užitečný předmět. Ten hratelnost i hádanky posune na vyšší úroveň. Různorodých puzzlů je více než dostatek. I proto bych doporučil si hraní dávkovat a zbytečně nespěchat.

Creaks je v porovnání s Chuchlem také výrazně těžší a dospělejší počin. Občasným zásekům a dumání nad správným řešením jsem se ani já nevyhnul. To k podobným hrám patří a vůbec si na to nestěžuji. Obtížnost mi přišla tak akorát. Méně ostřílení hráči by však měli i kvůli absenci nápovědy počítat s tím, že u některých náročnějších hádanek přece jen stráví delší penzum času.

Rychlost v plnění jednotlivých puzzlů ovlivní i celkovou herní dobu. Já jsem Creaks pokořil za zhruba sedm hodin, což je u jinak spíše kratších titulů od Amanity solidní porce zábavy. Pokud by vám i to bylo málo, lze si hraní prodloužit sbíráním více než třicítky obrazů a krátkých miniher.

Nádherná stylizace a parádní hudba

Příběh je do velké míry založen na vaší představivosti a domněnkách. Postavy nemluví, ale vydávají různé skřeky a vášnivě gestikulují. Českou lokalizaci tudíž využijete pouze v hlavní nabídce. Zde je tedy Amanita věrná svým předchozím počinům.

Až na závěr jsem si nechal zhodnocení audiovizuální stránky. V první řadě bych rád vypíchl krásné detailní animace, kterých je ve hře až nečekaně mnoho. Před ručně malovaným pozadím můžu jenom smeknout a představit si, kolik tvrdé práce to muselo dát. Temná a surrealistická atmosféra samozřejmě nemusí sednout každému.

Na druhou stranu právě díky ní vyniknou pro hru klíčové hrátky se světlem. Atmosférický vizuál zdatně doplňuje výborný hudební doprovod od Joa Achesona známého především projektem Hidden Orchestra. Hudba a zvuky v Creaks vynikají různorodostí slyšených nástrojů, tónů a zvuků. Něco podobného v moc hrách neuslyšíte, takže doporučuji hrát s kvalitními sluchátky.

Hry od studia Amanita Design si spojujeme zejména s výbornou audiovizuální stránkou. V tomto směru Creaks v žádném případě nezklamalo. Minimálně stejně velkou pochvalu si zaslouží nápaditě navržené hádanky, zajímaví nepřátelé, bezchybné ovládání a celkově chytře navržené mechanismy.