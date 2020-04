Série XCOM se rozroste o další díl. Chimera Squad přinese veliké novinky

Překvapivé oznámení si pro nás dnes připravila společnost Take 2. Nesmírně oblíbená série strategií XCOM, jejíž kořeny sahají až do devadesátých let, dostane ještě během tohoto měsíce další díl nazvaný Chimera Squad. Lepší než díl bude asi slovo odbočka, protože se prodává za sníženou cenu (předobjednávka na Steamu jen za cca 250 Kč), a má přinést o dost odlišný zážitek oproti poslednímu XCOMu 2 (naše recenze).

Odehrávat se bude mnoho let po událostech původní série, kdy se lidé a mimozemšťané po dlouhém konfliktu pokouší žít v míru. Ne každý ovšem s touto idylkou souhlasí, a tak musela vzniknout speciální četa Chimera, elitní jednotka lidských a mimozemských agentů, kteří musí spolupracovat na potírání teroristů. Každý z nich má přitom svou vlastní osobnost a taktické dovednosti, čímž se hra stává spíše RPG než strategií. Velikých změn se dočká i soubojový systém, samotné mise strukturované jako série diskrétních, výbušných střetů, pořadí bojovníků na bojišti pak bude nově srovnáno pomocí iniciativy.

Chimera Squad vypadá zajímavěji a o dost akčněji než strategické šachy z XCOMu 2, ale to nemusí být nutně na škodu. Co je ovšem velice překvapivé, je to, že hra vyjde již 26. dubna, a jde tedy do přímého souboje s podobnými Gears Tactics.