Microsoft otočil vtip ve svůj prospěch, vyrobil ledničku ve tvaru Xboxu

Neotřelá podoba nových konzolí spustila na internetu lavinu vtipů, lidé se posmívají jak Xboxu, tak i PlayStationu (viz naše články tady a tady). Sony vsadila na futuristicky laděný bílý design, zatímco Xbox na černý minimalismus. Jeho prostá černá krabice určitě nebude žádnou ozdobou, na kterou by se chodily dívat návštěvy, na druhou stranu zase snadno zapadne do jakéhokoliv prostoru.

Jeho tvar je natolik univerzální, že by mohl mít i řadu jiných využití, což dokázal Microsoft tím, že nechal vyrobit stejně vypadající ledničku. A to včetně signifikantního zeleného podsvícení.

Nejde jen o atrapu a žertík pro sociální média, ale o opravdu fungující spotřebič. Bohužel nepůjde do volného prodeje a těch několik málo prototypů si mezi sebe rozdělili vlivní influenceři, mimo jiné i raper Snoop Dog.