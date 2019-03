Brzy bude možné modifikovat hlas, aby zněl jako vaše oblíbená herní postava

Bez ohledu na to, kolik práce si dají autoři s vytvářením grafiky, nikdy vás multiplayerové hry nedokážou přenést opravdu „tam“, do světa za obrazovkou. Co je totiž platné, že na obrazovce pobíhají do nejmenších detailů vymodelovaní vojáci, když vám u toho do sluchátek piští náctiletí hráči.



Bohatá paleta hrdinů Overwatch dělá ze hry ideálního kandidáta na služby firmy Modulate.

To by alespoň částečně mohla změnit aplikace Modulate, která umožní v reálném čase pozměnit váš hlas. I mutující puberťák díky tomuto softwaru bude ve hře znít jako ostřílený válečník. Nebo lascivní amazonka, možnostem se meze nekladou.

Představte si například Overwatch, oč jiný by byl celkový zážitek, kdyby na sebe postavy pokřikovaly svými opravdovými hlasy, stejně jako je tomu například v doprovodných videích. Způsobů využití Modulate je však bezpočet, mnohé hráčky by jistě uvítaly možnost „maskovat se“ za muže a nebýt tak cílem neustálých otravných sexuálních nabídek.

Online hraní by konečně umožnilo ztotožnit se dokonale se svým virtuálním avatarem, bez ohledu na pohlaví, etnický původ či sexuální orientaci, které má hráč ve skutečném světě. A hry by mohly být ještě zábavnější.

Prodej kostýmů pro virtuální postavy vydělává firmám miliony. „Voice skiny“ by proto mohly mít veliký úspěch.

Společnost Modulate plánuje svoji technologii implementovat do dnešních her a streamovacích služeb typu Twitch a nechat jejím tvůrcům volné ruce v tom, jak s ní budou nakládat. Nabízejí se samozřejmě předpřipravené „voice skiny“ pro jednotlivé postavy, které by šlo individuálně dokoupit pomocí mikrotransakcí. O výdělek by se pak společnosti s Modulate rozdělily, případně si službu předplácely pomocí paušálu.

Podle plánů by služba měla být dostupná během letošního roku, autory přitom čeká ještě spousta práce. Celá technologie má aktuálně mnoho nedostatků. Je dost hardwarově náročná, modulovaný zvuk má oproti originálu výraznou latenci, některé světové jazyky zní hůře než jiné (například čeština) a třeba smích je pro Modulate obrovský problém.

To jsou však věci, které se jistě brzy podaří odstranit. Na oficiálních stránkách lze nyní vyzkoušet na krátké ukázce čtyři různé profily řeči. Jak se můžete přesvědčit níže, výsledek má k dokonalosti hodně daleko.

VIDEO: Test aplikace Modulate Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V ukázce lze první poslech rozeznat, že jde o modifikovaný hlas a více než jako mladá žena zní jako desetileté dítě. Daleko horší však je, že použití efektů oproti originálu výrazně snižuje srozumitelnost. Konverze také „zašpiní“ výsledný zvuk nepříjemným šuměním a praskáním, což může být způsobeno jen kvalitou mého headsetu. Autoři samozřejmě doporučují co nejlepší vybavení, pokud však chtějí oslovit běžné hráče, musí počítat s tím, že málokdo má doma hi-fi studio.

Společnost Modulate je zatím tvořena pouhými třemi programátory.

Že by tento nástroj někdo zneužil, aby se mohl vydávat za někoho jiného, je spíše nereálné, autoři však na tuto možnost do budoucna také myslí. Všechny zvuky „protažené“ přes Modulate tak nesou jistý zvukový „vodoznak“, který jasně identifikuje, že byl použit dodatečný software. Jistá ostražitost je však samozřejmě na internetu nezbytná a stejně jako nemůžete věřit obrázkům, které lze upravit Photoshopem, nemůžete jednoznačně důvěřovat ani zvukům a videu.

Modulate byl zatím úspěšně otestován ve hrách League of Legends a Dota 2, ve kterých hráči za kosmetické doplňky utrácejí spousty peněz. Když někdo zaplatí stovky dolarů za růžově svítícího psa, proč by nedal pár drobných za to, aby jeho hlas zněl přesvědčivě?

Bohužel, ani sebelepší modulátor hlasu nezmění fakt, že si v těchto hrách lidé především sprostě nadávají. Aspoň u toho však nyní budou znít cool.