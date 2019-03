„Slovenský Dungeon Master“ Vaporum vyjde i na konzolích

Vaporum je klasické RPG ze staré školy, které cílí především na pamětníky, co vyrůstali u legendárních her jako Eye of the Beholder, Lands of Lore anebo nedostižný Dungeon Master.

Hře se v roce 2017 dočkalo na PC vřelého přijetí, na serveru Metacritic má solidní hodnocení 78 %. Honza ji v naší recenzi ohodnotil 80 % a přirovnal k vynikající Legend of Grimrock.

Vaporum si zatím mohou zahrát pouze hráči na PC, ale to se již brzy změní. Autoři ze slovenského studia Fat Bot totiž pilně pracují na konzolovém portu, a tak se již brzy dočkají i majitelé XboxOne, PS4 a Nintendo Switch. A to dokonce i včetně slovenských titulků! Nezbývá, než držet palce, ať se hře na těchto platformách daří alespoň stejně dobře, jako na PC.