Stahujte zdarma povedenou diablovku Torchlight, čas máte do čtvrtka

Torchlight nalezete na Epic Store zde. Potřebovat budete účet od Epicu a pro hraní následně Epic launcher, který společnost tímto způsobem propaguje. Čas zařadit si hru do své knihovny máte do 18. července, hra vám pak zůstane navždy.

V Torchlight jsou na výběr tři postavy, konkrétně válečník (Destroyer), alchymista (Alchemist) a lučištnice (Vanquisher). Ty se pak ještě dále specializují ve třech dovednostních větvích.

Příběh se točí kolem tajemné rudy Ember, která láká dobrodruhy z celého světa. Jenže také stojí za pádem již zašlých civilizací.

„Torchlight je kvalitní akční hra na hrdiny, která vyniká hlavně v příjemné hratelnosti, stylizované grafice a hudbě. Přestože originálních prvků je co by se za nehet vešlo, hraje se to výborně,“ napsali jsme v dobové recenzi na Bonuswebu.