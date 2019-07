Stahujte zdarma výbornou strategii Age of Wonders 3, akce končí v pondělí

Pokud už máte účet, do své knihovny si můžete zařadit základní verzi Age of Wonders 3 zde. Akce končí v pondělí 15. července v 18:00. Kdo by měl zájem, může si se slevou 50 procent zakoupit deluxe verzi a dvě expanze.

Age of Wonders 3 je fantasy strategie s kampaněmi, jejichž rozsah přesáhne dvacet hodin. K tomu si připočítejte samostatné scénáře a editor. Fanoušci tahových strategií tak mají o desítky až stovky hodin zábavy postaráno.



„Age of Wonders 3 je pro fanoušky tahových strategií jasnou volbou. Začátečníci se v možnostech hry budou pravděpodobně ztrácet a je jen na jejich trpělivosti, zda do ní nakonec proniknou a ochutnají její skutečné kvality,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.



