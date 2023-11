Nezbytečnější remaster všech dob? The Last of Us 2 je jen tři roky staré

Vývojářské studio Naughty Dog je patrně tím nejblyštivějším drahokamem ve výkladní skříni exkluzivit značky PlayStation a fanoušci netrpělivě čekají, jakým hitem je oblaží příště. Zatím se ovšem dočkáváme jen dalšího ždímání série The Last of Us. Kromě chystaného multiplayerového rozšíření, jehož osud je v tuto chvíli nejistý, dostaneme brzy i lepší verzi značně kontroverzního druhého dílu.

Původní hra stále vypadá skvěle a na PS5 beztak běhá v 60 FPS.

Už u remasteru jedničky jsme se zamýšleli nad tím, že by bylo lepší napřít své úsilí novým směrem, protože původní hra stále vypadá k světu. U pouze tři roky staré dvojky to platí dvojnásob.

Samozřejmě všechny ty vymoženosti, které nabízí vyšší výkon konzole PlayStation 5, potěší, ať už se bavíme o 4K rozlišení, podpoře ovladače DualSense nebo třeba přidaném komentáři od vývojářů. Neurazí ani cena, jež je pro majitele původní verze stanovena na vcelku rozumných deset dolarů, tedy zhruba 250 korun. Jenže to všechno působí spíš jako něco, co jsme mohli dostat už při vydání nové konzole, a ne teď, kdy už ohledně dalšího směřování prestižního studia panují obavy.

Nic na tom nemění ani nový „roguelite“ (viz náš článek) režim, ve kterém se budete v menší aréně bránit proti nekonečným vlnám nepřátel. Troufám si tvrdit, že The Last of Us 2 mají lidé rádi spíš kvůli příběhu než repetitivnímu zabíjení náhodně generovaných nepřátel. Z hlediska fanouška mě tak opravdu zajímá jen příslib několika nových lokací, které byly z původní hry vystřiženy.

Poněkud překvapivé je i to, že v souvislosti s remasterem nebyla rovnou oznámena PC verze hry, jak tomu bylo v případě prvního dílu. Tady lze ale předpokládat, že k tomu dojde až blíž k termínu uvedení druhé sezony seriálové adaptace. Ta se ovšem ještě ani nezačala natáčet.

Každopádně The Last of Us Part II Remastered vyjde na PS5 již 19. ledna příštího roku.