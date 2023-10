Propouštění ve herním průmyslu nebere konce, postihlo Team 17 i Naughty Dog

Minulý týden vydavatelství Epic propustilo více než osm stovek svých zaměstnanců, výpovědi mimo jiné prakticky zdecimovaly studio Mediatonic, autory populární hry Fall Guys. Vlna výpovědí se však šíří celým herním průmyslem.

Team 17 musel odložit přídavek ke skvělé hře Dredge.

Ve velkém se nedávno propouštělo i u Segy, která dokonce zrušila prakticky hotovou střílečku Hyenas (viz náš článek), teď restrukturalizaci hlásí i Team 17. Legendární britské studio, které dalo světu například značku Worms, opustil ředitel Michael Pattison a židle se kývají prý i pod nejméně padesáti zaměstnanci oddělení kontroly kvality (QA).

Redukci stavů hlásí i studio Naughty Dog, zřejmě ten nejvíce blyštivý diamant v bohatém portfoliu značky PlayStation. Tam se mluví o zhruba třiceti „dohodářích,“ kterým na konci října nebude prodloužena smlouva.

Možná byl nápad udělat z příběhového The Last of Us multiplayerovou akci špatný od začátku.

Na tomto kroku by nebylo až tak nic zvláštního, kvůli různým potřebám v různých fázích vývoje se ostatně tento typ kontraktů sjednává, magazín Eurogamer však dává situaci do souvislosti s problematickým vývojem online odbočky jejich vlajkové série The Last of Us. Ta měla být původně součástí už druhého dílu, nakonec ji nemáme ani tři roky po jejím vydání. V květnu přitom na povrch vyplavaly informace o tom, že podle oslovených multiplayerových expertů z Bungie (značka Destiny) je dosavadní stav vyvíjené hry neuspokojivý.