Seriál The Last of Us by měl mít ještě tři sezony, myslí si jeho producent

Zatímco poslední řada seriálu Zaklínač odehnala i ty největší fanoušky předlohy, seriálu The Last of Us se naopak povedlo přilákat k slavné herní značce i spoustu nových. Putování nesourodého páru, ostříleného drsňáka s naivní puberťačkou nehostinným postapokalyptickým světem se sice od videoherní předlohy mnohdy vzdálilo (viz náš článek), naplno však dokázalo uchovat její tísnivou atmosféru.

Mezi první a druhou hrou je několikaletý posun, takže filmařům ani nevadí, že Bella Ramseyová stárne.

Vzhledem k vřelému přijetí kritiků i diváků bylo rychle rozhodnuto o pokračování, jak ovšem znalci originální předlohy vědí, nebude to nic jednoduchého. Druhý díl hry totiž na dosavadní události nahlíží z poněkud jiné perspektivy, což tehdy mezi fanoušky vyvolalo nepříjemné pnutí. Je jasné, že filmaři se budou snažit z kritiky poučit a motivaci svých hrdinů lépe vysvětlit, což bude znamenat, že celé vyprávění poněkud natáhnou. Ale jak moc?

„Člověk nikdy neví. Mohou to být tři nebo pět. Ale čtyři se mi zdají jako dobré číslo. Některé sezony budou vzhledem k tomu, co chceme vyprávět, potřebovat méně epizod a některé více,“ odpověděl producent seriálu Craig Mazin na přímý dotaz reportéra magazínu Hollywood Reporter.

Samozřejmě v tuto chvíli je to čistě jen teoretizování. Probíhající stávka herců a scenáristů hodila do původních plánů vidle a je otázkou, kam se po jejím skončení celý filmový průmysl vůbec vydá. Střízlivý Mazinův odhad zní, že další série bychom se měli dočkat někdy v průběhu roku 2025, ale to je více zbožné přání než nějaký kvalifikovaný odhad. To je opravdu dlouhá doba, ale jak už jsme se přesvědčili u zmíněného Zaklínače, méně je někdy více.