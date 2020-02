Populární streamer dostal ban na všechny hry od Electronic Arts

Problematický vztah mezi Fenechem a Electronic Arts má dlouhé trvání, loni mu například zástupci firmy znemožnili účast na všech profesionálních eventech se hrou spojených. Streamer, který má na Twitchi přes 100 000 sledujících, totiž na nepopulárním vydavatelství nenechá nit suchou, navíc svou kritiku dští za pomoci mnoha expresivních výrazů.

I během hry své protivníky častuje nevybíravým slovníkem, což omlouvá tím, že tak mluví i všichni ostatní. „Každý, kdo hraje videohry, tak své protivníky nazývá, obzvláště ve Fifě. Rozdíl je v tom, že já mám před sebou kameru. Mění to něco? Ne. Je mi to jedno. Je mi u zadku, jestli mám před sebou kameru. Proč bych měl říkat něco jiného jen proto, že je přede mnou kamera,“ zafilozofoval si v jednom ze svých videí.



Podobně jako streamer Tyler1 měl Kurt na kontroverzích svoji show postavenou. S bany samozřejmě počítal a uměl je využít k růstu popularity. Dokonce o tom natočil i písničku. Navzdory jeho vulgaritě ho mnoho lidí vnímá jako osamoceného bojovníka, který se nebojí říct nahlas to, co si většina tiše myslí. Tedy, že je hra z hlediska eSportu zcela rozbitá.

Když však přešel na urážky adresované samotným tvůrcům hry, překročil tím jistou hranici, která mu byla ze strany Electronic Arts dosud tolerována. A tak došlo až na nejtvrdší možné řešení, když mu provozovatelé zablokovali veškeré účty u všech svých her. Vypadá to, že Kurt si tak oficiálně žádný titul nesoucí značku EA již nezahraje.

Samozřejmě mu nic nebrání založit si nový účet a hrát jen tak pro zábavu dál, profesionální scéna je mu však nadobro uzavřena a dá se předpokládat, že kdyby své hraní opět streamoval, znovu mu jej Electronic Arts za porušení smluvních podmínek zabanují.

Co to bude znamenat pro Kurtovu budoucnost těžko říct, podle svých slov však boj zdaleka nevzdává.

But when everything is said and done we’ll beat them trust me. They have money but we have numbers. Fuck then and everyone on their side