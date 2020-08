Sega bude „agresivně“ portovat své hry na Steam, během lockdownu měla žně

Sega během března a dubna zaznamenala enormní nárůst prodejů svých her na platformě Steam. Ty následně v květnu a červnu sice zpomalily, nicméně pořád jsou vyšší než ve srovnatelném období za rok 2019, informuje server Games Industry.

Klíčové jsou Evropa a Spojené státy. Sega ve zprávě akcionářům zmiňuje, že například prodeje portu Persona 4: Golden, který se na Steamu objevil v červnu, jsou „výrazně vyšší, než se očekávalo“.

„Do budoucna máme v úmyslu agresivně portovat dříve vydané hry na Steam a další platformy. V rámci tohoto směru bychom rádi zohlednili vydání na více platforem a přípravu PC verze a dalších hned od začátku,“ uvedla Sega.



To by mohlo do budoucna znamenat, že PC bude mít stejnou prioritu jako ostatní platformy. A to je rozhodně dobrá zpráva.