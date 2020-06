Sega slaví 60 let mikroverzí konzole Game Gear

Game Gear Micro je zmenšená verze handheldu Game Gear, s nímž Sega přišla na trh v roce 1990. Nová verze zcela naplňuje přídomek Micro v názvu, protože je opravdu malinká. Abych byl přesný, rozměry jsou 80 x 43 x 20 mm s displejem o úhlopříčce 1,15 palce. Konzoli pohánějí dvě AAA baterie a má jack na sluchátka.

Bohužel nejde o zařízení, které by obsahovalo výběr třeba dvaceti či třiceti her. Sega namísto toho připravila čtyři barevné varianty, přičemž ke každé barvě se váže sada čtyř různých her.

Game Gear Micro Game Gear Micro

Kdo si koupí všechny čtyři handheldy, získá jako bonus příslušenství Big Window, což je zvětšovací sklo (a také vtipná připomínka původního příslušenství).

Hry podle barev

Černá verze: Out Run, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone, Sonic the Hedgehog



Modrá verze: Baku Baku Animal: Sekai Shiikugakari Senshuken, Gunstar Heroes, Sonic & Tails, Sylvan Tale



Žlutá verze: Nazo Puyo: Arle no Roux, Shining Force, Shining Force II, Shining Force: Final Conflict



Červená verze: Columns, The G.G. Shinobi, Megami Tensei Gaiden: Last Bible, Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

Game Gear Micro Game Gear Micro Game Gear Micro Game Gear Micro

Game Gear Micro Game Gear Micro Game Gear Micro Game Gear Micro

V Japonsku už jsou k dispozici předobjednávky za 4 980 jenů (zhruba 1 100 korun), do obchodů dorazí 6. října. O vydání na Západě se prozatím nemluví.

Škoda, že Sega nepřichystala k narozeninám něco většího. K výrobě konzolí už se asi nevrátí, ale kousky jako Saturn či Dreamcast jsou v komunitě pořád dost oblíbené. Sega už každopádně dříve naznačila, že Saturn Mini kvůli nákladům jen tak nebude. Každopádně pokud vás zajímá víc z historie Segy, na oficiálních stránkách je pěkně zpracovaný průřez.