ANKETA: Když se řekne Sega, co to pro vás znamená?

Jakub Žežule – Konzole Master System II byla první dedikované herní zařízení, které jsme měli doma, takže s velkou láskou vzpomínám především na prvního Sonica, Prince of Persia, Toma a Jerryho anebo vynikající Jurassic Park, které jsem hrál do zemdlení.

V éře konzole Mega Drive měla firma oproti nintendovské SNES časový náskok a šlo o její zlaté období. Mimochodem mini variantu této konzole maximálně doporučuji, je totiž naprosto skvělá.



Jako nejúspěšnější značky devadesátek mám vedle Sonica zafixovány Streets of Rage, Shinobiho, Phantasy Star a samozřejmě všem dobře známý Golden Axe, z pozdější doby si pamatuji, jak jsem majitelům Dreamcastu záviděl hlavně exkluzivity Shenmue a Soul Calibur. Na PC vynesla firmě hodně peněz značka Total War.

Shenmue I & II (2018) Yakuza Kiwami 2

Dnes mám Segu primárně spojenou se sérií Yakuza, která se v této generaci zařadila mezi mé nejoblíbenější herní značky vůbec a bohatě uspokojila můj hlad po městských akcích s tematikou organizovaného zločinu. Navíc podobně jako Persona od Atlusu funguje Yakuza zároveň i jako takové zajímavé okénko do moderní japonské společnosti. Ulice jednotlivých měst s místními podniky, obchody a náhodnými kolemjdoucími jsem si brzy zamiloval, jako by to byly samotné hlavní postavy. Segu mám zkrátka moc rád, mimochodem ještě letos bych si rád zahrál jejich novodobou klasiku Valkyria Chronicles.

Streets of Rage

Jan Lysý – Sega samozřejmě stojí za několika hrami a herními sériemi, na které nedám dopustit (Virtual Fighter, Last Bronx, Ecco the Dolphin nebo Streets of Rage), ale přiznám se, že nejde vysloveně o mou srdcovou firmu, pokud jde o videohry i konzole. Mám jiné favority, nicméně to neubírá nic na faktu, že Sega byla jedním z pilířů videoherní branže a rozhodně si zaslouží to, abychom za ni uronili nostalgickou slzu, protože její jméno už bohužel (alespoň pokud jde o mě) není tak zvučné jako kdysi.



Golden Axe

Ondřej Zach – První asociace je samozřejmě ježek Sonic. Dále arkádové automaty, akce Golden Axe, Streets of Rage či Virtua Fighter. To byla velká paráda. Konzole od Segy jsem si pořídil až dávno poté, co vyšly. Až letos jsem například objevil kouzlo Dreamcastu – ta konzole je fakt skvělá a není úplně fér, že propadla. Letos se mi také hodně líbil film Ježek Sonic. Dnes má Sega pod sebou kvalitní studia, nicméně i pohled na historii společnosti ukazuje, že ta skvělá léta už jsou pryč.

Sonic the Hedgehog

Jan Srp – Samozřejmě si hned vzpomenu na ježka Sonica, ale po pravdě řečeno jsem ho nikdy moc nehrál. Vždycky jsem měl Segu zafixovanou jen jako výrobce nenáročných arkád, které mě moc nebaví, konzoli jsem od nich neměl žádnou. Zrovna nedávno mě ale překvapilo, že vydávají i hry ze série Total War, což jsou poměrně komplexní strategie. Takže mám asi jen předsudky.

Sonic the Hedgehog 2

Dan Jarocký – Segu jsem začal jako významnou herní firmu vnímat poměrně pozdě. Její konzole šly totiž úplně mimo mě. Sonica jsem samozřejmě v různých formách registroval. První titul s logem Segy, u kterého jsem strávil delší čas, ale byla až akce Spartan: Total Warrior na PS2. Na svou dobu rozhodně zajímavý počin, který si asi každý se Segou, potažmo studiem Creative Assembly nespojí. V posledních letech vidím Segu jako významného vydavatele a do určité míry i zachránce strategií. Kromě nespočtu her ze série Total War je to třeba moje oblíbené Company of Heroes 2 nebo Football a Motorsport Manager.

Ježek Sonic

Petr Zelený – Automaticky se mi vybaví ježek Sonic, kterého jsem poprvé proháněl po obrazovce někdy v devadesátých letech na konzoli Sega Megadrive. A teď už má modrý blesk dokonce i film, kde hraje doktora Robotnika Jim Carrey! Pamatuju si také vizuálně zajímavou mlátičku Comix Zone, kde levely byly ve stylu komiksového sešitu. Z novějších kousků se mi vybavuje série Yakuza, kterou ovšem jako PC hráč nemám odehranou bohužel celou. Doufám, že Sega vyrobí porty všech dílů téhle krvavé ságy. A to co nejdřív!

Ondřej Martinů - Zde narážím na mojí věkovou bariéru, v době kdy vycházely jejich konzole jsem ještě nebyl na světě. S pojmem Sega mám tak spojeného jen ježka Sonica, kterého jsem hrál hlavně na mobilu v době, kdy už existovaly obstojné porty do java verze.

Yakuza 0

Michael Mlynář - Když se řekne Sega, je to pro mě Yakuza! Yakuza!! Yakuza!!! A Judgment je teda taky moc fajn. Na tomto místě jsem původně chtěl skončit, ale než jsem těch pár slov dopsal, došlo mi, že Sega pro mě znamená mnohem víc. Dokonce tolik, že by to vydalo i na samostatný článek.

Když nad tím tak uvažuju, tak Sega tady byla vlastně celý můj gamesnický život, který je tedy už vcelku smutně dlouhý. Na konkrétní tituly si už asi nevzpomenu, ale známé modrobílé logo si vybavuju už z prvních kolotočářských maringotek z konce osmdesátek. A jak mi přibývají při psaní slova a písmena, naskakuje mi i čím dál víc úžasných segáckých her napříč dekádami. Vedle kultovních Steets of Rage je potřeba vzpomenout i na další automatové klasiky, jako ve své době dokonalý Outrun, šílené Crazy Taxi, z opačného konce šílenosti 18-Wheeler s obrovským volantem a klaksonem, pistolovou nechutnost The House of the Dead nebo dodnes úžasně vypadající Virtua Tennis.

Club Sega

Odkud je to jen kousek k Virtua Fighterovi, který se stal jedním ze základních kamenů celého žánru bojovek a 3D grafiky. Paradoxně jsme se v podstatě naprosto minuli se Sonicem, ale v průběhu let jsem si skvěle užil i několik dnes už v podstatě zapomenutých her, namátkou třeba Headhuntera na PS2. Mojí velkou vášní pak je logický rychlík Puyo Puyo. Hraju ho tedy přinejlepším průměrně a hodně nepravidelně, ale z Japonska jsem si navozil několik různých verzí, včetně naprosto dokonalého Puyo Puyo vs. Tetris. A o parádních několikapatrových segáckých hernách si přečtěte tady. Mimochodem, v herně v Jugmentu jsem narazil na hru Motor Raid. Nikdy předtím jsem o ní neslyšel, ale na rozdíl od jiných segáckých klasik v „původním znění“ je dodnes hratelná dost v pohodě.

Jan Kouba - Sega, to je pro mě mládí a spousta skvělých her na konzoli i portů na PC. Záviděl jsem spolužákovi, že má Segu, protože já se svým Sinclairem jsem si o takové grafice mohl jen nechat zdát. Samozřejmostí byly celodenní pařby, kdy jsme dávali zabrat ovladačům u Contra nebo Želv Ninja.