Resident Evil, Bulánci a streamerky. Ohlédnutí za květnem na Bonuswebu

Podle výsledků květnové ankety, týkající se nejočekávanějších her, vás nejvíc zaujala kolekce Mass Effect: Legendary Edition. Za ní následoval horor Resident Evil Village a s odstupem Subnautica: Below Zero. Jak to nakonec dopadlo?

Resident Evil Village

Z pohledu recenzí si nejvíc čtenářů našla ta na Resident Evil Village. „Resident Evil Village je povedená videohra, která toho nenabízí málo. Je krásná, dobře se hraje, ale výtek k ní máme více, než bychom si přáli. Kvalit nejlepších dílů série nedosahuje,“ napsali jsme.

Bylo to ovšem o fous, hned v závěsu totiž jsou remasterovaný NieR či expanze Wrath of the Druids pro Assassin’s Creed Valhalla. Srovnání ale není úplně fér, protože právě třeba recenze na trilogii Mass Effectu vyšla až na konci měsíce. A recenze mají tu skvělou vlastnost, že jen tak nezapadnou.

Streamerky na Twitchi vysílají od bazénů

Vědci sice zjistili, že sexualizace v reklamě nefunguje, ale co naplat, nejčtenější článek května náleží streamerkám v bikinách na Twicthi. Z magazínových textů vyhrál rozhovor s tvůrci kultovních Bulánků, kteří nemohli uvěřit tomu, kolik už vybrali.

Z novinek vás pak zaujala fotorealistická grafika v GTA 5, snaha Applu dokázat, že Epic prodává porno a zase Bulánci. V krátkých zprávách nejvíc bodovala informace, že Euro Truck Simulator 2 přidává oficiální multiplayerový režim.

Bulánci Bulánci 2

Co se anket týče, naprostá většina z vás si myslí, že Bulánci mohou zaujmout i dnes. Ve sporu Apple vs. Epic se pak většina přiklání na stranu Epicu.

Většinou to vychází tak, že v sekci Premium se za Bonusweb objeví dva texty. V květnu jsme se pokusili vybrat hry, které jsou extrémně návykové, a hned se z toho stal náš nejúspěšnější text pro Premium. Pak nám kolegové nabídli, že si na Bonusweb můžeme zařadit rozhovor s Danielem Vávrou z Víkendu, který nám do toho hodil vidle.

Daniel Vávra

„Spektrum nekorektních témat se stále rozšiřuje, protože zastánci cenzury se nikde nezastaví. Když dosáhnou zákazu jednoho názoru, vymyslí si jiný. Chtějí nás všechny polepšit, takže se soustředí na čím dál větší kraviny. Teď třeba nejlepší německý hokejový brankář nebude v reprezentaci na mistrovství světa, protože před čtyřmi lety něco lajknul na síti. Přijde to někomu normální? “ říká Vávra k tématu cenzury na internetu.

Podle Netmonitoru, tedy oficiálního měření českého internetu, má Bonusweb za květen 471 746 RU (reální uživatelé). Z konkurentů ve výsledcích jsou Tiscali Games s 200 143 RU, Doupě s 117 522 a IGN CZ s 82 044 RU.

Děkujeme vám za přízeň a slibujeme, že v psaní rádobyvtipných textů, vytváření dětinských anket a vymýšlení hlubokomyslných komentářů budeme pokračovat i nadále.