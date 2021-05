ANKETA: Jak vzpomínáte na Bulánky a myslíte si, že mohou uspět i dnes?

Petrt Kárník - U Bulánků jsem s kamarády na škole strávil hodiny a hodiny. Dodnes mi v uších zní salvy smíchu i spršky nadávek na mou hlavu za nějaký vypečený kill. Oznámený návrat na Startovači jsem se tedy jal okamžitě podpořit a podle obřího zájmu veřejnosti a velikosti již vybrané částky jsou nás takových tisíce. A už to je obrovský úspěch. A pokud bude hratelnost minimálně na úrovni těch starých, bude to ještě dvojnásobný úspěch. Už se nemůžu dočkat!

Jan Srp - Osobně jsem tedy vždy dával přednost Lieru, ale Bulánci jsou prostě kult. Pro mnoho lidí je to jediná počítačová hra, kterou v životě hráli, překvapivě je oblíbená i u žen. Co se týče úspěchu druhého dílu, myslím, že ho SleepTeam zaznamenali už teď. K delší budoucnosti Bulánků jsem ovšem velice skeptický.

I když autoři udělají sebelepší hru (a věřím, že nezklamou), lidé si nyní za své peníze kupují spíše vzpomínky na bezstarostné mládí. Bulánci jsou pro mnoho z nás návratem do hodin informatik na střední škole, do doby akné, prvních lásek a realitou nezkažených ideálů. Takže předpokládám, že si u druhého dílu se slzou v oku zavzpomínáme a po pár odehraných partiích už se k němu nikdy nevrátíme. Už jen nastavený druh financování naznačuje, že toto je jen úlitba věrným fanouškům a ty, kteří jedničku ve své době nehráli, nedokáže zaujmout. Budu ale moc rád, pokud se budu mýlit.

Ondřej Martinů - Bulánky si samozřejmě pamatuji z hodin informatiky na střední škole, kde jsme je zapínali ve volných chvílích. Byla to super kratochvíle ve které jsem sice moc nevynikal, takže jsem často alespoň sabotoval ostatní rozhazováním min po celé mapě.

Na remake jsem upřímně opravdu zvědavý. Hlavně jestli se vyberou peníze na bulánkové battle royale. Jak ten žánr už moc nemusím, tak v tomto podání by mě možná i zase mohl začít bavit. Zároveň se ale trochu bojím, že si hra po vydání užije svých pár týdnů až měsíců slávy a nostalgici se stejně nakonec vrátí k té původní verzi.



Ondřej Zach - Fonomén Bulánků jsem tehdy zaznamenal, ale vzhledem k tomu, že v učebnách informatiky jsem se pohyboval o pár let dřív, tak se moje vzpomínky týkají her jako Scorched Earth, Tunneler a následně pak třeba Worms. Co se pokračování týče, šanci na úspěch rozhodně mají. Odpíchnout se můžou od věrné české základny a pokud to bude chytlavá hra (a všimne si jí třeba i nějaký větší zahraniční streamer), může to být hit.

Michael Mlynář - Sám tomu nemůžu uvěřit, ale Bulánky znám jen podle názvu, jinak mě naprosto dokonale minuli. Tím tedy myslím nejen to, že jsem je v životě nehrál, ale já jsem nikdy ani neviděl, že by je hrál někdo jiný, nikdy jsem neviděl žádný screenshot v časopise nebo na webu a ani jsem tu hru neviděl v žádném kompilačním/retro/vzpomínkovém videu. Prostě nic, čistá nula. Takže když se začalo mluvit o pokračování, musel jsem si prostě na netu vyhledat, jak ta hra vlastně vypadá. Vzhledem k tomu, že jsem už někde od osmibitových textovek sjížděl všechno, co mi přišlo pod ruku, si až říkám, jestli je to vůbec možné, jestli jsem na to jen nějak nezapomněl, nebo na základě něčeho to z hlavy nevytěsnil. Moje vzpomínky na Bulánky zkrátka žádné neexistují. A jestli můžou dnes uspět? Já už bych se nedivil ničemu.

Petr Zelený - Na Bulánky samozřejmě vzpomínám rád, i když jsem u nich nestrávil zdaleka tolik času jako u tanků Scorch nebo u červíků ozbrojených granáty a explodujícími banány. Ale spousta srandy byla u všech těchto titulů. A děkuju bohu za to, že jsem při jejich hraní nepřišel o žádné kamarády. Ale o hádky nouze nebyla.